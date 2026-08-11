Un tragico evento ha scosso il Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, dove un giovane di 22 anni è deceduto nella notte tra il 10 e l'11 agosto. La notizia ha innescato immediate reazioni dalle forze politiche di opposizione, con il centrosinistra in prima linea. Esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle hanno manifestato profonda preoccupazione per le condizioni all'interno dei Cpr e per la gestione della sicurezza e dei diritti umani.

Le dichiarazioni del centrosinistra sono state nette: il governo guidato da Giorgia Meloni è stato accusato di aver reso l'Italia 'meno umana e meno sicura'.

Le opposizioni hanno richiesto chiarimenti urgenti sulle cause del decesso e sulle condizioni generali del centro. Il segretario regionale del Partito Democratico, Raffaele La Regina, ha affermato: 'Chiediamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che si accertino tutte le responsabilità'. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Gianni Leggieri, ha rimarcato l'impellente necessità di maggiore attenzione alle condizioni delle persone trattenute nei Cpr.

Le precedenti proteste e la situazione nel Cpr

Il tragico evento si inserisce in un contesto già teso. Nei giorni precedenti al decesso, il Cpr di Palazzo San Gervasio era stato teatro di accese proteste da parte degli ospiti.

Queste manifestazioni avevano portato al temporaneo trasferimento di alcuni trattenuti in carcere, prima del loro ricondizionamento nel centro. Le ragioni delle proteste erano radicate nelle difficili condizioni di vita e nel trattamento riservato. A seguito di questi episodi e del recente decesso, le autorità hanno avviato accertamenti approfonditi per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabilità.

I Centri di permanenza per il rimpatrio: funzione e gestione

I Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) sono strutture cruciali nel sistema di gestione dell'immigrazione, la cui funzione è trattenere cittadini stranieri in attesa di espulsione. La loro gestione è affidata a enti pubblici o privati, sotto il coordinamento del Ministero dell'Interno.

Nei Cpr vengono ospitate persone prive di titolo di soggiorno, in attesa di identificazione o rimpatrio. La permanenza può essere disposta da autorità giudiziaria o amministrativa, e la durata massima è rigorosamente stabilita dalla normativa vigente, bilanciando esigenze di controllo e rispetto dei diritti individuali.