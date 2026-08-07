Il Ponte Longo “Lino Toffolo” di Murano è stato ufficialmente riaperto al transito nella mattinata del 7 agosto 2026, segnando la conclusione di un significativo intervento di restauro durato due anni. Questa storica infrastruttura, risalente all'Ottocento e caratterizzata da un'unica campata di 33 metri, ha beneficiato di un'opera di recupero dal valore complessivo di 1,6 milioni di euro, mirata a preservarne l'integrità e la funzionalità per la comunità isolana.

I lavori di riqualificazione, iniziati nel settembre 2024, si sono concentrati su diversi aspetti cruciali.

Tra gli interventi principali figurano il recupero degli elementi strutturali originari, la completa sostituzione del piano di calpestio e l'integrazione di una nuova struttura in acciaio. Quest'ultima è stata specificamente progettata per assorbire i carichi previsti dalle normative vigenti, garantendo maggiore sicurezza e durabilità. Il restauro si è reso indispensabile a causa dell'avanzato stato di usura e corrosione che affliggeva la struttura metallica del ponte. Il cantiere ha inoltre incluso una revisione approfondita dei sistemi di ancoraggio e un riordino complessivo dei sottoservizi presenti nell'area circostante, ottimizzando l'efficienza e la manutenzione futura.

La gestione della viabilità durante i lavori

Durante l'intero periodo di chiusura del Ponte Longo, l'attraversamento del Canal Grande di Murano è stato costantemente assicurato da una passerella galleggiante provvisoria. Questa soluzione temporanea ha permesso di mantenere la continuità dei collegamenti essenziali tra le due sponde dell'isola, minimizzando i disagi per residenti e visitatori. Nei prossimi giorni, sia il ponte restaurato sia la passerella provvisoria rimarranno operativi. Questa fase di transizione è necessaria per consentire il completamento delle ultime operazioni di cantiere in totale sicurezza e per garantire un passaggio graduale alla piena funzionalità della nuova struttura.

Il sindaco Simone Venturini ha espresso grande soddisfazione per la riapertura, sottolineando l'importanza strategica dell'opera per la vita quotidiana dell'isola. "Torna percorribile un simbolo dell’isola e un'infrastruttura essenziale per la vita quotidiana della comunità", ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando il duplice valore, storico e pratico, del Ponte Longo per Murano.

Il valore storico e tecnico del Ponte Longo

Il Ponte Longo di Murano, intitolato anche a “Lino Toffolo”, rappresenta una delle infrastrutture più significative e riconoscibili dell'isola veneziana. La sua struttura metallica a campata unica, che si estende per 33 metri, è un pregevole esempio di ingegneria ottocentesca.

Questo ponte costituisce un elemento cruciale per la viabilità interna e per i collegamenti fondamentali di Murano, fungendo da arteria vitale per il movimento di persone e merci.

Il restauro appena concluso ha avuto il merito non solo di ripristinare la piena funzionalità del ponte, ma anche di preservarne il profondo valore storico e culturale. Il Ponte Longo continua così a essere un punto di riferimento imprescindibile per i residenti e un'attrazione per i numerosi visitatori che ogni anno giungono a Murano. L'intervento si inserisce in un più ampio programma di manutenzione e valorizzazione delle infrastrutture storiche e del patrimonio architettonico della laguna di Venezia, garantendo che opere di tale importanza possano continuare a servire la comunità per le generazioni future.