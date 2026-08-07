Un uomo è stato arrestato oggi, 7 agosto 2026, presso l’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’individuo ha investito una guardia giurata e ferito un agente di polizia durante un episodio di violenza scaturito all’interno della struttura sanitaria.

I fatti si sono verificati quando l’uomo, giunto in auto al seguito dell’ambulanza che trasportava la moglie in stato di agitazione al pronto soccorso, ha manifestato un comportamento aggressivo. Ha dapprima investito la guardia giurata che gli indicava il parcheggio, per poi ignorare le aree di attesa designate.

Di fronte all’intervento della polizia, si è opposto alle disposizioni impartite, culminando in una colluttazione durante la quale ha colpito un agente al petto con le chiavi dell’auto. L’agente ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni, mentre la guardia giurata è in attesa di accertamenti clinici. Il pubblico ministero ha disposto per l’indagato gli arresti domiciliari, in attesa della convalida.

L'intervento e le accuse

La Squadra Volanti è intervenuta prontamente. Le accuse sono resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, per l’investimento della guardia giurata e l’aggressione all’agente. L’agente ha riportato ferite con prognosi di sette giorni; la guardia giurata è sotto osservazione.

L’episodio evidenzia la tensione crescente negli ambienti ospedalieri.

Precedenti episodi di violenza a Torrette

L’ospedale di Torrette ha registrato altri episodi di violenza. Nel settembre 2024, una guardia giurata aveva accidentalmente esploso un colpo di pistola, ferendo una donna; il vigilante fu denunciato. Nel dicembre 2025, un uomo di cinquanta anni aveva aggredito a calci un’infermiera, con prognosi di tre giorni; l’aggressore fu arrestato e gli fu imposto il divieto di dimora ad Ancona. Questi precedenti delineano un quadro di vulnerabilità del personale e degli utenti, richiedendo una riflessione sulle misure di sicurezza.