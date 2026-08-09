Le indagini sull'omicidio di Nicola Musiani, avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, si sono concentrate sulla ricerca di un quinto ragazzo che potrebbe aver partecipato al pestaggio. Oltre ai quattro giovani già fermati e accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi, gli inquirenti stanno ampliando il raggio delle ricerche per identificare un ulteriore sospettato. L'aggressione fatale si è consumata sul piazzale di viale Tritone, dove Musiani, un cinquantatreenne originario di Bologna che da tempo risiedeva in un camper nella zona, è stato brutalmente assalito.

L'uomo, soccorso dopo l'aggressione, fu trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena, dove il 22 luglio ne fu dichiarata la morte. Gli accertamenti condotti dai carabinieri della Compagnia cervese e del Nucleo Investigativo di Ravenna, sotto il coordinamento del pubblico ministero Angela Scorza, hanno rivelato che il gruppo di aggressori era composto da ragazzi sedicenni, tutti provenienti dal Forlivese. Per uno di questi minori, la documentazione è stata trasmessa alla Procura dei Minorenni di Bologna per le opportune valutazioni. Le fasi dell'aggressione e gli sviluppi investigativi Dalle ricostruzioni investigative è emerso che uno dei minori avrebbe iniziato la lite con Musiani la sera del 18 luglio, intorno alle 23:30. Il ragazzo avrebbe apostrofato Musiani come "tossico", forse a causa della sua magrezza e dei suoi precedenti problemi personali. Questo episodio avrebbe innescato l'aggressione che, purtroppo, si è rivelata mortale. Le forze dell'ordine sono ora impegnate nell'identificazione del quinto giovane che si ritiene abbia avuto un ruolo attivo nel violento pestaggio. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra le autorità locali e la comunità, che segue con apprensione gli sviluppi delle indagini. Mentre la Procura dei Minorenni di Bologna valuta la posizione di un sesto ragazzo coinvolto, la ricerca del quinto sospettato prosegue senza sosta. Il contesto: Pinarella di Cervia Pinarella di Cervia, una rinomata località balneare sulla costa ravennate, è conosciuta per le sue spiagge e l'offerta turistica. Il piazzale di viale Tritone, luogo dell'aggressione, si trova in un'area frequentata sia da residenti che da visitatori. Cervia, di cui Pinarella è frazione, è un comune della provincia di Ravenna e una delle storiche mete della Riviera Romagnola, con una popolazione che supera i 28.000 abitanti. Le forze dell'ordine, in stretta collaborazione con la Procura e i carabinieri, continuano a operare per fare piena luce sull'accaduto e assicurare alla giustizia tutti i responsabili coinvolti nell'omicidio di Nicola Musiani.