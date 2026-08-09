Un episodio di violenza ha scosso la zona di Porta Capuana a Napoli il 9 agosto 2026, dove un uomo straniero è stato gravemente ferito in una rissa. La vittima, la cui identità non è stata immediatamente accertata poiché priva di documenti al momento del ritrovamento, è stata descritta come probabilmente di origine nordafricana. L'uomo è stato rinvenuto a terra, sanguinante, con una profonda ferita da coltello alla nuca, segno evidente della brutalità dell'aggressione subita.

Dinamica della rissa e intervento delle autorità

L'allarme è scattato in seguito a una segnalazione giunta alle forze dell'ordine, che indicava una violenta rissa in corso tra una decina di extracomunitari.

Gli agenti dei commissariati Vicaria e Decumani sono intervenuti con prontezza, dirigendosi verso vico Sant’Anna, nel cuore di Porta Capuana, il luogo indicato per l'alterco. Tuttavia, al loro arrivo, la scena era deserta: nessun partecipante alla rissa era più presente. Nonostante l'assenza dei contendenti, le testimonianze raccolte sul posto hanno fornito la conferma che l'episodio di violenza si era effettivamente consumato poco prima dell'arrivo delle pattuglie. La vittima è stata individuata a breve distanza dal focolaio della rissa, in condizioni già critiche.

Le condizioni della vittima: lotta per la vita all'ospedale

Immediatamente soccorso, l'uomo ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

Qui è stato sottoposto alle prime cure e ricoverato in prognosi riservata, un termine che sottolinea la gravità del suo stato. Le sue condizioni sono state definite estremamente critiche e i medici hanno espresso un imminente pericolo di vita. Le ferite lacero-contuse riportate durante l'aggressione, in particolare quella alla nuca, hanno reso il quadro clinico particolarmente complesso e preoccupante. La lotta per la sopravvivenza del ferito è ora al centro dell'attenzione del personale medico.

Le indagini proseguono per identificare i responsabili

Le forze dell'ordine hanno avviato un'approfondita attività investigativa per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e per identificare i responsabili di questa brutale aggressione.

Gli inquirenti stanno raccogliendo ogni elemento utile, dalle testimonianze ai possibili filmati di sorveglianza della zona, per fare luce sull'episodio e assicurare alla giustizia coloro che hanno preso parte alla rissa e causato il grave ferimento dello straniero. L'obiettivo è chiarire i motivi che hanno scatenato la violenza e risalire ai partecipanti che si sono dileguati prima dell'arrivo degli agenti, lasciando la vittima a terra.