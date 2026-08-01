Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Larderello, in provincia di Pisa, dove un operaio di 35 anni è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato da un bancale di pannelli fotovoltaici. L'episodio, avvenuto all'interno di un'azienda specializzata nel settore, ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. L'uomo è stato prontamente trasportato in elicottero all'ospedale di Siena per ricevere le cure necessarie e sottoporsi a ulteriori accertamenti clinici.

Dettagli dell'incidente e condizioni dell'operaio

La dinamica dell'accaduto, ancora in fase di ricostruzione, indica che l'incidente si è consumato durante le delicate operazioni di movimentazione della merce.

Un pesante bancale contenente pannelli fotovoltaici è improvvisamente precipitato addosso al lavoratore, per cause che sono tuttora oggetto di indagine. L'operaio, di origini straniere ma regolarmente assunto dall'azienda, ha riportato una sospetta frattura alla spalla a seguito dell'impatto.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai carabinieri che hanno avviato i rilievi, sono intervenuti anche i tecnici della medicina del lavoro dell'Asl Toscana nord ovest. Il loro compito è quello di vagliare attentamente ogni aspetto della vicenda, dalle procedure di sicurezza adottate dall'azienda alla corretta esecuzione delle mansioni, al fine di chiarire le responsabilità e prevenire futuri episodi.

La sicurezza sul lavoro: un'emergenza costante

Questo episodio a Larderello riaccende i riflettori sulla cruciale questione della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per quanto concerne la gestione e la movimentazione di carichi pesanti e materiali ingombranti come i pannelli fotovoltaici. La prevenzione degli infortuni sul lavoro rimane una priorità assoluta per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

La memoria corre a un precedente simile, purtroppo con un esito ben più tragico, verificatosi a Pianoro, in provincia di Bologna, nel febbraio del 2016. In quell'occasione, un operaio italiano di 52 anni perse la vita dopo essere stato travolto da un bancale di pannelli solari. L'incidente bolognese avvenne mentre il bancale si staccava dal muletto di un autocarro durante le operazioni di scaricamento.

Anche in quel caso, le autorità competenti, inclusi i carabinieri e il personale dell'Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, intervennero prontamente per chiarire le responsabilità e le cause che portarono a quella fatale tragedia.

Le indagini in corso a Larderello sono pertanto fondamentali non solo per accertare le responsabilità specifiche di questo incidente, ma anche per rafforzare la consapevolezza sull'esigenza di un ambiente lavorativo protetto. È imperativo che le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro siano sempre rispettate e che vengano adottate tutte le misure preventive necessarie per garantire la massima tutela della vita e dell'integrità fisica dei lavoratori.