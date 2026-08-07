Genova affronta l'ottavo giorno consecutivo di bollino rosso, il livello massimo di allerta per ondate di calore emesso dal Ministero della Salute. La città ligure è stretta nella morsa di temperature elevate che non danno tregua. Per la giornata odierna, le massime sono previste a 30 gradi, con una temperatura percepita di 35 gradi. Le previsioni indicano un ulteriore aumento per domani e domenica, quando le massime raggiungeranno i 32 gradi, con una percezione di 37 gradi. Le temperature minime, inoltre, non scenderanno sotto i 28 gradi, rendendo il disagio persistente anche nelle ore notturne.

Allerta sanitaria e punti di accoglienza

Il bollino rosso rappresenta il massimo livello di allerta sanitaria, con possibili effetti negativi sulla salute di persone fragili e della popolazione sana. A Genova, quattro punti di prima accoglienza restano operativi negli ospedali: Policlinico San Martino, Villa Scassi, Ospedali Galliera ed Evangelico di Voltri. L'iniziativa è rivolta specificamente agli over 65 e ai soggetti fragili che dovessero manifestare disagio da alte temperature. L'accesso è diretto e gratuito, dalle ore 10 alle ore 18, inclusi i giorni festivi.

Raccomandazioni e monitoraggio regionale

Le autorità sanitarie raccomandano di adottare precise misure di prevenzione per mitigare i rischi.

È fondamentale evitare di uscire nelle ore più calde, mantenere una corretta idratazione e seguire tutte le indicazioni. Il monitoraggio del Centro regionale per le ondate di calore evidenzia una situazione critica in Liguria: 169 comuni su 234 sono classificati ad alto rischio, inclusi tutti i capoluoghi di provincia. Particolare attenzione è rivolta ai lavoratori esposti (cantieri, agricoltura), dove il rischio di stress termico è elevato nelle ore centrali della giornata.