Nel mese di luglio il questore di Padova, Marco Odorisio, ha adottato complessivamente 28 provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri e comunitari presenti sul territorio.

I provvedimenti

Nel dettaglio, dieci cittadini stranieri sono stati trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, Macomer, Brindisi, Bari, Potenza, Milano, Torino e Trapani, sulla base della disponibilità di posti assegnati dalla Direzione centrale per l'Immigrazione e la Polizia delle Frontiere del Ministero dell'Interno.

Sono stati inoltre eseguiti sette accompagnamenti immediati alla frontiera e adottati otto provvedimenti di espulsione con ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Completano il bilancio un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con adozione di una misura alternativa, un provvedimento di allontanamento con accompagnamento immediato alla frontiera nei confronti di un cittadino comunitario e un ulteriore provvedimento di allontanamento con obbligo di lasciare il territorio entro 30 giorni.

Le nazionalità

I provvedimenti hanno interessato nove cittadini tunisini, cinque marocchini, due egiziani, due gambiani, due dominicani, due pakistani, due albanesi, un nigeriano, un serbo, una cittadina romena e un cittadino francese.