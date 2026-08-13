Un'emergenza inattesa ha scosso la Penisola Sorrentina nella serata del 12 agosto 2026. Una donna incinta, prossima al parto, si è trovata bloccata nel traffico tra Meta e Piano di Sorrento, a seguito di un improvviso temporale. Il maltempo aveva causato la caduta di rami e alberi, rendendo molte strade inaccessibili e provocando forti rallentamenti alla circolazione.

La donna, accompagnata dal marito, necessitava di raggiungere con urgenza l'ospedale di Castellammare di Stabia. Vista la situazione critica e l'impossibilità di un trasferimento rapido, la coppia ha chiesto aiuto ai Carabinieri di Sorrento.

Gli agenti sono intervenuti con una gazzella, fungendo da apripista e permettendo all'auto della coppia di avanzare tra le vetture ferme.

La scorta dei Carabinieri per il parto d'urgenza

Durante il tragitto, i militari della compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti, allertati dalla centrale operativa. L'intervento coordinato delle forze dell'ordine ha permesso di superare le difficoltà della viabilità compromessa, garantendo un trasferimento il più rapido possibile verso la struttura ospedaliera. Una vera e propria corsa contro il tempo per la futura mamma.

La missione si è conclusa positivamente: la donna ha raggiunto l'ospedale di Castellammare di Stabia e, poco dopo, ha dato alla luce un bambino di 4 chili e 200 grammi.

Sia la madre che il neonato sono stati dichiarati in buone condizioni di salute, trasformando l'apprensione in gioia.

L'importanza dell'ospedale di Castellammare di Stabia

L'ospedale di Castellammare di Stabia si conferma un punto di riferimento sanitario per la Penisola Sorrentina. La struttura offre servizi di pronto soccorso e assistenza ostetrica, ed è dotata di reparti specializzati per l'accoglienza e la cura delle emergenze, come dimostrato nel caso della donna soccorsa la sera del 12 agosto 2026.