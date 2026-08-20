La Festa dell'uva di Gattinara (Luva 2026) ospiterà il PizzAutoBus Biella dal 4 al 6 settembre. Questa iniziativa sociale, ideata da Nico Acampora (fondatore di PizzAut), promuove inclusione, autonomia e lavoro per giovani autistici. Il 4 e 5 settembre, il pubblico incontrerà i ragazzi di PizzAut e il PizzAutoBus, primo food truck a portare l'esperienza PizzAut in Piemonte. Un luogo d'incontro dove i giovani, tramite il lavoro, costruiscono l'autonomia e mostrano professionalità.

L'impegno per l'inclusione al centro della Festa

La sindaca di Gattinara, Maria Vittoria Casazza, e il vicesindaco, Daniele Baglione, hanno accolto con orgoglio il PizzAutoBus Biella.

Hanno sottolineato che una festa di comunità deve valorizzare non solo le eccellenze territoriali, ma anche valori come inclusione, dignità e partecipazione. La presenza dei ragazzi sarà tra gli incontri più significativi.

Il progetto PizzAutobus, sostenuto da Edison Energia, assume a tempo indeterminato giovani autistici. Gli utili sono reinvestiti in iniziative solidali legate all'autismo. Questo ristorante itinerante, gestito da persone autistiche, crea una rete di supporto e sensibilizza sull'autismo.

PizzAut: crescita e opportunità

PizzAut, nato nel 2017 da Nico Acampora, offre opportunità lavorative e di inclusione sociale a ragazzi autistici. Con oltre 40 assunti e 50 in percorsi formativi retribuiti, due ristoranti in Lombardia (600 coperti), l'Ambrogino d'Oro e sostegno istituzionale, mira a una flotta di food truck. L'obiettivo è creare 60 nuovi posti di lavoro e presenza nazionale capillare, diffondendo inclusione e autonomia.