Un dipendente Actv è stato aggredito lo scorso sabato a Venezia, al termine della partita di Coppa Italia tra Venezia e Modena. L'episodio di violenza si è verificato all'imbarcadero di Sant'Elena, dove un tifoso ha tentato di salire a bordo di un vaporetto dalla corsia di uscita, ignorando la coda e creando disagi nel deflusso dallo stadio Penzo.

Il marinaio Actv è intervenuto per garantire la sicurezza e il regolare deflusso dei passeggeri, chiedendo al tifoso di liberare la corsia di uscita. Dopo una breve ma accesa discussione, la situazione è degenerata e il tifoso ha sferrato un pugno al volto del dipendente.

L'aggressore è stato prontamente bloccato e trattenuto a bordo del vaporetto fino a Piazzale Roma, dove le forze dell'ordine lo hanno identificato.

Dinamica dell'aggressione e l'intervento delle autorità

L'aggressione si è consumata con il vaporetto fermo all'imbarcadero di Sant'Elena. Il personale Actv è intervenuto per gestire il tifoso che aveva violato le procedure di imbarco, mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri. L'intervento del dipendente, volto a ristabilire l'ordine, ha innescato una reazione violenta, culminata con il colpo al volto. L'aggressore è stato poi trattenuto a bordo fino a Piazzale Roma, dove le autorità hanno proceduto all'identificazione formale del responsabile.

Il ruolo di Actv e la gestione della sicurezza nel trasporto pubblico

Actv (Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano) gestisce il trasporto pubblico locale a Venezia e nell'area metropolitana, con una vasta rete di vaporetti, autobus e tram. L'azienda è fondamentale per la mobilità e si occupa della sicurezza a bordo dei mezzi e della gestione dei flussi di passeggeri. Questa responsabilità è particolarmente critica durante grandi eventi, come le partite di calcio allo stadio Penzo, che richiedono un'organizzazione attenta per garantire l'incolumità di passeggeri e dipendenti.