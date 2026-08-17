Le ricerche di Sebastiano Poggi, un giovane di ventuno anni, continuano senza sosta da sabato sera. Il ragazzo è disperso in mare al largo di Porto Venere, in Liguria, dopo essere caduto da un gommone. L'episodio si è verificato mentre Sebastiano stava trascorrendo il Ferragosto in compagnia di alcuni amici. Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava a bordo dell'imbarcazione quando un'onda lo ha sbalzato in acqua insieme a un suo amico. Quest'ultimo, fortunatamente, è riuscito a risalire prontamente a bordo del gommone, mentre di Sebastiano Poggi si sono purtroppo perse le tracce, scatenando immediato allarme e l'avvio delle operazioni di soccorso.

Le complesse operazioni di ricerca

Le operazioni di ricerca, avviate con la massima urgenza, vedono impegnato un vasto e coordinato dispiegamento di forze. Sul posto sono attivi i carabinieri, la Capitaneria di porto, che opera anche con l'ausilio di un elicottero, e i vigili del fuoco. Le squadre di soccorso stanno lavorando incessantemente sia via mare, battendo un ampio tratto di costa e specchio d'acqua antistante Porto Venere, sia a terra. Qui, decine di volontari si sono uniti agli sforzi, perlustrando con attenzione le scogliere e le zone costiere. L'obiettivo primario di questo imponente dispositivo è individuare qualsiasi traccia utile che possa condurre al ritrovamento del giovane scomparso, in un'area che presenta sfide significative per le ricerche.

Il ruolo della Capitaneria di porto

La Capitaneria di porto riveste un ruolo cruciale in questo tipo di emergenze marittime. Si tratta di un corpo dello Stato italiano con responsabilità fondamentali per la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino. Le sue attività sono variegate e comprendono il coordinamento delle operazioni di soccorso e ricerca in mare, la vigilanza costante sulle attività nautiche e un supporto indispensabile alle altre forze impegnate nelle emergenze. In situazioni come quella attuale, con persone disperse in mare, la Capitaneria di porto attiva un dispositivo di ricerca articolato. Questo può prevedere l'impiego sinergico di mezzi navali specifici, l'utilizzo di mezzi aerei per una copertura più ampia e una stretta collaborazione con altre istituzioni e con il prezioso contributo dei volontari.