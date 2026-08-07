Il prefetto di Teramo, Fabrizio Mariano, ha presieduto la prima riunione sulla gestione della movida lungo la costa teramana. L'incontro, tenutosi in prefettura, ha visto la partecipazione dei comuni costieri della provincia, delle forze dell'ordine e di altre istituzioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Obiettivo: sicurezza e prevenzione sulla costa

La riunione è stata organizzata per affrontare le problematiche della movida che interessano i centri turistici della costa teramana, in particolare durante il periodo estivo. L'obiettivo principale è stato individuare strategie condivise per garantire la sicurezza di cittadini e turisti, prevenendo episodi di disturbo e situazioni di rischio.

Il prefetto Mariano ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra istituzioni locali e forze dell'ordine per una gestione efficace del fenomeno.

Misure e aree di intervento

Durante l'incontro, sono state analizzate le criticità emerse nei principali comuni costieri, quali Alba Adriatica, Giulianova, Tortoreto e Roseto degli Abruzzi. Tra i temi discussi figurano l'intensificazione dei controlli nelle aree più frequentate, la prevenzione di episodi di violenza e il rispetto delle normative sul consumo di alcolici. Le amministrazioni comunali hanno illustrato le iniziative già avviate e si sono confrontate su possibili azioni coordinate da attuare nelle prossime settimane.

Il prefetto Mariano ha sottolineato: “La sicurezza della costa teramana è una priorità e richiede uno sforzo congiunto di tutte le istituzioni.” L'incontro avvia un confronto periodico per monitorare la stagione estiva e valutare l'efficacia delle misure adottate.