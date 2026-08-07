Un vasto incendio ha colpito un'azienda tessile a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, nel pomeriggio del 7 agosto 2026. Le fiamme, divampate, hanno provocato il crollo del tetto di un capannone situato nei pressi dell'autostrada. L'evento ha richiesto l'immediato intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco, che hanno contenuto il rogo, impedendone la propagazione alle strutture aziendali adiacenti e scongiurando danni maggiori.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti tra i presenti. La gravità della situazione ha imposto a Terna la disalimentazione di una linea dell'alta tensione che corre nelle vicinanze dello stabilimento, un'azione precauzionale essenziale.

Il Comune di Campi Bisenzio ha prontamente invitato i residenti delle aree circostanti a tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni e a non lasciare gli animali all'aperto. Questa misura si è resa necessaria a causa della densa colonna di fumo, rimasta visibile a notevole distanza, che si è levata dall'area dell'incendio.

Le operazioni di soccorso e gli accertamenti

Una volta domate le fiamme principali, le squadre dei vigili del fuoco hanno proseguito con le operazioni di bonifica e smassamento dei materiali, per estinguere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l'area. Contestualmente, sono stati avviati gli accertamenti di polizia giudiziaria, per individuare la causa e l'innesco dell'incendio.

Le autorità locali hanno monitorato la situazione, garantendo la sicurezza di cittadini e lavoratori delle attività produttive limitrofe.

Campi Bisenzio: un polo industriale sotto osservazione

Il territorio di Campi Bisenzio è caratterizzato dalla presenza di numerose aziende tessili e industriali. Eventi come questo evidenziano la complessità degli interventi in un contesto industriale. Per affrontare roghi di tale entità, i vigili del fuoco intervengono con personale e mezzi anche dai comandi limitrofi, come avvenuto in episodi precedenti nella stessa zona. L'obiettivo principale delle squadre di soccorso è limitare i danni alle strutture e prevenire rischi per la popolazione e l'ambiente circostante.