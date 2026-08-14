Un'importante operazione condotta dai Carabinieri di Parma ha portato al fermo di cinque individui, ritenuti responsabili del clamoroso furto di opere d'arte avvenuto lo scorso 23 marzo. Il colpo aveva colpito la prestigiosa Fondazione Magnani Rocca, un rinomato museo situato a Mamiano di Traversetolo, nella provincia parmense. Tra le tele trafugate figuravano capolavori di inestimabile valore: la celebre “Tasse et plat de cerises” (Still Life with Cherries) di Paul Cezanne, “Les Poisson” (Fish) di Pierre Auguste Renoir e “Odalisque Sur La Terrasse” (Odalisque on the Terrace) di Henri Matisse.

Il valore complessivo stimato di queste opere supera i nove milioni di euro, rendendo il furto uno degli eventi più significativi nel panorama artistico recente.

L'Operazione Investigativa e le Accuse

Gli indagati, tutti di origine moldava, sono stati accusati non solo del furto, ma anche di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti. Le indagini, condotte con meticolosa precisione, hanno permesso di localizzare e recuperare le preziose opere d'arte. Il rinvenimento è avvenuto durante una serie di perquisizioni, ordinate dalla Procura di Parma, che hanno interessato sia la provincia parmense che quelle limitrofe. Le tele sono state ritrovate in possesso di uno dei sospettati, un dettaglio cruciale per la risoluzione del caso.

Tra le prove raccolte dagli investigatori figurano elementi significativi che hanno permesso di ricostruire la dinamica del furto e collegare gli indagati. In particolare, sono stati rinvenuti un piccone e un estintore, entrambi con i numeri di serie alterati. Questi reperti sono stati oggetto di un'attenta analisi che ne ha permesso la ricostruzione e il successivo collegamento a un appartamento riconducibile a uno dei presunti membri del gruppo criminale. Tale evidenza ha rafforzato il quadro accusatorio nei confronti dei fermati.

Il Recupero delle Opere e il Loro Valore

Le opere d'arte recuperate, di grande importanza storica e artistica, sono state identificate con precisione. Si tratta del dipinto “Les Poisson” (Fish) di Pierre Auguste Renoir, del disegno a matita e acquerello “Tasse et plat de cerises” (Still Life with Cherries) di Paul Cézanne, e dell'acquatinta a colori “Odalisque Sur La Terrasse” (Odalisque on the Terrace) di Henri Matisse.

La valutazione effettuata dalle autorità ha confermato l'elevato valore economico di questi capolavori. La tela di Cézanne è stata stimata in sei milioni di euro, quella di Renoir in tre milioni di euro, mentre l'opera di Matisse ha un valore di ventimila euro. Il furto, come accennato, si era consumato nella notte tra il 22 e il 23 marzo presso la Fondazione Magnani Rocca, una struttura museale di rilievo situata a circa venti chilometri dal capoluogo emiliano.