Un yacht di lusso di 30 metri, l'Angiola II, è affondato nelle acque di Porto Cervo il 12 agosto 2026. L'incidente è stato causato da un'improvvisa avaria al motore che ha provocato un principio d'incendio a bordo. Nonostante la gravità, tutti i 14 occupanti, inclusi i membri dell'equipaggio, sono stati tratti in salvo senza feriti. Il natante, un modello Amer F100 dal valore di oltre otto milioni di euro, era stato consegnato al suo proprietario, un imprenditore italiano, pochi giorni prima del sinistro.

L'episodio si è verificato tra l'isola dei Cappuccini e Capo Ferro, nella suggestiva Costa Smeralda.

Al momento dell'emergenza, la prontezza delle imbarcazioni vicine ha permesso un rapido trasferimento di tutte le persone a bordo. Il proprietario dello yacht ha atteso l'arrivo dei soccorsi, coordinati dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena, che ha avviato le operazioni di messa in sicurezza dell'imbarcazione.

Operazioni di Soccorso e Tutela Ambientale

Attualmente, l'Angiola II giace adagiato su un fianco a circa sette metri di profondità. Le prime verifiche hanno escluso fuoriuscite di carburante in acqua, un aspetto cruciale per la tutela dell'ambiente marino. La situazione rimane sotto costante monitoraggio. Una ditta specializzata è stata incaricata, con un rimorchiatore, per il recupero dello scafo.

Le autorità hanno ribadito l'importanza di queste misure per prevenire qualsiasi impatto ambientale, dimostrando una risposta tempestiva e coordinata.

La Sicurezza Nautica in Costa Smeralda: Un Impegno Costante

La regione di Porto Cervo e la Costa Smeralda sono un polo di attrazione per il turismo nautico di lusso, con un traffico marittimo intenso, specialmente in estate. In questo contesto, l'attività della Capitaneria di Porto di La Maddalena è fondamentale. Il loro impegno si traduce in un monitoraggio continuo delle rotte e nella gestione proattiva delle emergenze in mare. Le operazioni di soccorso sono coordinate per assicurare l'incolumità delle persone e la salvaguardia del prezioso ecosistema marino.