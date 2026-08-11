La Corte d’Appello di Perugia ha depositato le motivazioni della sentenza relativa al processo d’appello bis per la tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara. L'evento si verificò il 18 gennaio 2017, quando una valanga devastante travolse e distrusse completamente la struttura alberghiera, causando la morte di ventinove persone. Un episodio che ha profondamente segnato la cronaca nazionale.

La sentenza, emessa lo scorso 11 febbraio, ha stabilito la condanna a due anni di reclusione per gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci.

Si precisa che Antenucci è deceduto il 2 luglio. Sono stati invece assolti l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, l'ex tecnico comunale Colangeli, e i tre dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera. Per gli ex dirigenti della Provincia, Di Blasio e D’Incecco, è stata dichiarata la prescrizione, chiudendo le posizioni giudiziarie.

Le Motivazioni Dettagliate della Sentenza

Nelle circa cento pagine depositate, la Corte ha illustrato in modo dettagliato le ragioni che hanno condotto alle condanne e alle assoluzioni. Il documento fa riferimento anche ad altri gravi disastri naturali avvenuti in Italia, quali il tragico evento di Sarno, le alluvioni di Genova e Messina, e il terremoto dell’Aquila.

Questi richiami servono a contestualizzare le valutazioni compiute nel processo, fornendo un quadro più ampio delle dinamiche e responsabilità.

Il Ruolo della Corte d'Appello di Perugia

L’hotel Rigopiano resta un simbolo delle più gravi tragedie recenti legate a eventi naturali in Italia. La Corte d’Appello di Perugia, competente per il processo d’appello bis, ha avuto il compito di riesaminare le posizioni dei vari imputati. Alla luce delle risultanze processuali, la Corte è giunta a decisioni differenziate tra condanne, assoluzioni e prescrizioni. Questo complesso iter giudiziario evidenzia l'importanza di un'analisi approfondita per fare luce sulle responsabilità in un contesto di grande risonanza pubblica.