Un incendio di vaste proporzioni è divampato in serata all'interno di un capannone in disuso, situato in via Ettore Ponti, nella periferia Sud di Milano. L'episodio, che ha interessato il quartiere Barona, ha generato una imponente colonna di fumo nero, chiaramente visibile a distanza da diverse zone del capoluogo lombardo, destando preoccupazione tra i residenti e i passanti.

La risposta all'emergenza è stata immediata: sul luogo dell'incendio sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco con diverse squadre, affiancati dagli operatori del 118 per l'assistenza sanitaria e dalla Polizia Locale per la gestione della sicurezza e della viabilità.

Le prime informazioni diffuse dalle autorità confermano che, al momento, non risultano persone coinvolte nell'evento, né feriti né intossicati, un dato rassicurante data la natura dell'incendio.

L'intervento delle squadre di emergenza

Le squadre dei Vigili del fuoco stanno operando incessantemente per domare le fiamme che hanno avvolto la struttura e per mettere in sicurezza l'intera area circostante. L'obiettivo primario è circoscrivere il rogo e prevenire ulteriori propagazioni. La presenza della Polizia Locale è fondamentale per monitorare eventuali rischi per la popolazione residente e per gestire con efficacia la viabilità nelle vie limitrofe, garantendo il libero accesso ai mezzi di soccorso e minimizzando i disagi per i cittadini.

Il personale sanitario del 118 rimane sul posto in via precauzionale, pronto a intervenire in caso di necessità, sebbene, come già specificato, non si registrino al momento situazioni critiche per la salute delle persone.

Precedenti e contesto degli incendi a Milano

Questo episodio si inserisce in un contesto che ha visto la città di Milano affrontare eventi simili. Si ricorda, ad esempio, l'incendio di notevole entità avvenuto il 7 agosto 2026 in un deposito BRT nel quartiere Bovisa. In quell'occasione, le fiamme avevano interessato un'area stimata di circa 8.000 metri quadrati, coinvolgendo strutture come container e rimorchi presenti sulle rampe di carico. Anche in quel frangente, una densa colonna di fumo nero era stata visibile a distanza per chilometri, e fortunatamente non si erano registrati feriti.

Le autorità locali avevano allora invitato i residenti delle aree limitrofe a non sostare all'aperto e a tenere chiuse porte e finestre per precauzione, misure che spesso vengono consigliate in situazioni di questo tipo.

Le cause degli incendi in strutture industriali o in disuso rimangono sovente da accertare e sono oggetto di indagini approfondite. Gli interventi delle squadre di emergenza sono sempre finalizzati a limitare i danni materiali, ma soprattutto a garantire la sicurezza dei cittadini e l'integrità delle strutture abitative e produttive adiacenti.