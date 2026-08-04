Giovanna Longhi è la nuova prefetta di Ascoli Piceno. La sua nomina è stata ufficializzata e si inserisce nel quadro delle rotazioni e degli avvicendamenti previsti dal Ministero dell'Interno, con l'obiettivo di assicurare continuità ed efficienza nell'azione amministrativa e istituzionale sul territorio ascolano.

Nel suo messaggio di saluto e presentazione, la prefetta Longhi ha rivolto alla comunità ascolana un chiaro messaggio di vicinanza e impegno. Ha espresso la piena disponibilità a mettersi al servizio del territorio, sottolineando l'importanza di una stretta collaborazione con tutte le istituzioni locali, le forze dell'ordine e i cittadini.

Impegno e Obiettivi del Mandato

Con l'insediamento, la prefetta Longhi ha ribadito il suo approccio, affermando: "Mi metto al servizio della comunità ascolana con spirito di collaborazione e ascolto". Questa dichiarazione evidenzia la sua intenzione di operare con attenzione alle esigenze specifiche del territorio.

Tra gli obiettivi prioritari del suo mandato, la prefetta ha evidenziato l'importanza di garantire la sicurezza, promuovere la legalità e rafforzare la coesione sociale. Questi pilastri rappresentano i fondamenti su cui intende costruire la sua azione, assicurando un ambiente stabile e protetto per tutti.

Longhi ha inoltre sottolineato la necessità di mantenere un dialogo costante e proficuo con le diverse realtà istituzionali, associative ed economiche della provincia.

Questo approccio aperto è volto ad affrontare insieme le sfide attuali e future, trasformandole in opportunità di crescita per l'intera comunità.

Il Ruolo della Prefettura

La prefettura di Ascoli Piceno, in quanto ufficio territoriale del Governo, svolge un ruolo cruciale e centrale nella vita della provincia. La sua funzione principale è il coordinamento delle attività essenziali per il benessere e la sicurezza del territorio.

Tra le sue competenze fondamentali rientrano la gestione e il coordinamento delle operazioni di sicurezza pubblica e di protezione civile. L'ente è inoltre responsabile dei rapporti con gli enti locali, facilitando la comunicazione e la collaborazione tra le diverse amministrazioni.

La prefettura si impegna attivamente nella promozione della legalità e nel favorire la collaborazione tra le diverse componenti della società civile e le istituzioni. Situata nel centro di Ascoli Piceno, la sua sede rappresenta un punto di riferimento essenziale per la cittadinanza e per le amministrazioni locali, fungendo da fulcro per l'azione governativa sul territorio.