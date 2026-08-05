Una scelta di vita coraggiosa ha spinto una coppia, originaria rispettivamente da Roma e Salerno, a intraprendere un nuovo percorso in Basilicata. Hanno lasciato le metropoli per stabilirsi a Sasso di Castalda, in provincia di Potenza, con l'obiettivo di cambiare esistenza e avviare una nuova attività imprenditoriale. Questa decisione, una vera scommessa vinta, è stata motivata dal desiderio di trovare una dimensione più umana e di investire in un territorio ricco di opportunità legate al turismo e alla natura.

Il trasferimento e l’avvio dell’attività ricettiva

Il trasferimento a Sasso di Castalda non è stato casuale. La coppia ha valutato diverse località prima di individuare nel borgo lucano il luogo ideale. Come ha dichiarato la donna, hanno trovato «un luogo accogliente e ricco di potenzialità». La notorietà di Sasso di Castalda, grazie al suo ponte tibetano e all'attrattiva per escursionisti e amanti della natura, ha giocato un ruolo chiave. Il paese ha offerto la cornice perfetta per un progetto di vita alternativo rispetto alla frenesia urbana. Una volta insediati, hanno avviato con successo un'attività ricettiva, puntando sulle potenzialità turistiche della zona e sulla crescente valorizzazione dei borghi dell'entroterra.

Sasso di Castalda: un tesoro tra natura e opportunità

Situato nell'Appennino lucano, Sasso di Castalda è un gioiello della provincia di Potenza. La sua fama è legata al suggestivo ponte tibetano sospeso e ai numerosi percorsi naturalistici che attraggono visitatori da tutta Italia. Il territorio offre un contesto paesaggistico mozzafiato, con fitti boschi e sentieri, le cui attrazioni naturalistiche hanno favorito, negli ultimi anni, una significativa crescita del turismo locale. L'investimento della coppia nel settore dell'accoglienza si inserisce perfettamente in questa dinamica di valorizzazione dei piccoli borghi e di riscoperta delle aree interne, dimostrando come sia possibile creare opportunità in contesti meno convenzionali.

La storia di questa coppia è un esempio eloquente di come una scelta coraggiosa possa condurre a nuove e gratificanti opportunità professionali e personali. Sottolinea l'importanza di credere nelle risorse di un territorio, anche se piccolo, e di puntare sulla qualità della vita che questi luoghi sanno offrire, lontano dal caos delle grandi città e in armonia con la natura.