Il 4 agosto 2026, una significativa operazione ha portato al sequestro di Villa Joy, una proprietà situata a Cala Finanza, nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo, di fronte alla suggestiva isola di Tavolara. L’intervento, frutto di un’azione congiunta, è stato eseguito dal personale del Corpo forestale di Tempio Pausania, affiancato dai carabinieri del Nucleo di tutela patrimonio culturale di Cagliari e dal nucleo dell’Ispettorato del lavoro di Sassari. Questa misura è stata attuata in seguito a un decreto d’urgenza emesso dalla Procura di Tempio Pausania, che ha avviato le indagini su presunte irregolarità.

Le motivazioni alla base del sequestro riguardano principalmente l’ipotetica destinazione della villa a un uso non conforme agli strumenti urbanistici vigenti. Le accuse formulate dalla Procura includono la realizzazione, senza le necessarie autorizzazioni, di alcune piste e l’installazione di numerosi moduli prefabbricati. Questi annessi, funzionali alla struttura principale, sarebbero stati realizzati con modalità non conformi sia alla qualificazione urbanistica dell’area sia alla normativa di settore. Il provvedimento di sequestro si è esteso anche a un’area adiacente che presenta evidenti emergenze di natura storico-archeologica, un aspetto che richiederà ulteriori e approfondite indagini da parte dei funzionari della Soprintendenza di Sassari e Nuoro.

Le indagini in corso e il contesto della villa

Le operazioni di controllo e accertamento si sono intensificate nella mattinata del 4 agosto, estendendosi a tutta la zona limitrofa a Villa Joy. La dimora, che era stata acquistata dalla società italo-brasiliana Tavolara Bay srl, facente capo al gruppo Jhsf, è da tempo al centro di accese polemiche. Il suo nome è stato associato a proteste e numerosi ricorsi al Tar, tutti legati a un ambizioso progetto turistico a cinque stelle che prevedeva la villa come fulcro. Attualmente, la posizione di diverse persone è sotto esame da parte degli inquirenti, che stanno valutando possibili violazioni del testo unico in materia edilizia e del codice dei beni culturali e del paesaggio.

La tutela del patrimonio e il ruolo della Soprintendenza

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro riveste un ruolo cruciale nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio. Questo ente è preposto a svolgere attività di vigilanza, controllo e autorizzazione su tutti gli interventi che possono interessare beni culturali e paesaggistici, in conformità con le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio. Nel contesto specifico di Villa Joy, i funzionari della Soprintendenza saranno chiamati a condurre indagini più approfondite sull’area sequestrata, con particolare attenzione alle rilevanti scoperte di natura storico-archeologica, al fine di accertarne la portata e garantirne la corretta tutela.