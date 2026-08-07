Le principali organizzazioni sindacali italiane hanno partecipato alle cerimonie di commemorazione a Marcinelle, in Belgio, in occasione del settantesimo anniversario della tragedia mineraria che costò la vita a 262 lavoratori, di cui 136 italiani. La segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, ha sottolineato che la tragedia di Marcinelle "sia un monito perenne per tutti: la vita dei lavoratori deve essere il valore assoluto al quale subordinare ogni altra scelta". Veronese ha guidato una delegazione Uil e Uim, ribadendo l'importanza della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La presenza dei sindacati italiani a Marcinelle

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha guidato una delegazione in Belgio per rendere omaggio alle vittime e riaffermare l'impegno sindacale sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. La Cgil ha dichiarato che l'obiettivo è promuovere una riflessione sulle attuali condizioni di salute e sicurezza, definite "una priorità assoluta e una costante emergenza democratica". Landini partecipa a diversi appuntamenti commemorativi tra oggi e domani. Anche la Cisl è presente con una ampia delegazione guidata dalla segretaria generale Daniela Fumarola, che ha ricordato come "a settant’anni da quella tragedia, il sacrificio dei minatori di Marcinelle continua a indicarci una strada".

La Cisl ha ribadito l'impegno a trasformare il ricordo in responsabilità concreta, affinché nessuna vita sia più sacrificata sull’altare del profitto, dell’indifferenza o della superficialità.

Il sito minerario di Marcinelle e le iniziative commemorative

Il sito minerario di Marcinelle, teatro della tragedia del 1956, è oggi luogo di memoria e riflessione. In occasione dell'anniversario, istituzioni, rappresentanti politici italiani e belgi, sindacalisti ed esponenti europei si sono dati appuntamento per una giornata dedicata ai temi del lavoro, della sicurezza e dell'integrazione europea. Tra le iniziative, una visita guidata alla miniera e la proiezione di un video dedicato alla memoria del sito e della tragedia che ha segnato la storia dell’emigrazione italiana in Belgio.

L'evento mira a riportare al centro dell’agenda europea il significato contemporaneo di Marcinelle come simbolo delle sfide ancora aperte riguardanti sicurezza sul lavoro, dignità delle persone, mobilità e integrazione.

Alla commemorazione partecipano anche esponenti di rilievo come Nicola Zingaretti, Fabrizia Panzetti, Filippo Ciavaglia, Vincent Pestieu, Toni Ricciardi e Christine Morreale, a testimonianza dell'importanza storica e attuale del sito di Marcinelle nella memoria collettiva e nell'impegno per la sicurezza dei lavoratori.