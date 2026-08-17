Un grave atto vandalico ha colpito la comunità di Coppito, frazione dell'Aquila, dove la statua della Madonna è stata brutalmente decapitata. L'episodio ha generato profonda indignazione, attivando immediatamente le forze dell'ordine. Queste sono impegnate nella ricostruzione degli eventi e nell'identificazione dei responsabili, avvalendosi anche delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. La statua, simbolo di fede e appartenenza, sarà ripristinata.

Indignazione e condanna

La notizia del vile gesto ha provocato sdegno diffuso tra residenti e istituzioni.

La consigliera comunale Stefania Pezzopane ha condannato fermamente l'atto, definendolo ben più di una bravata. "Decapitare la statua della Madonna a Coppito non è solo una bravata", ha dichiarato Pezzopane, "È un gesto vile, che racconta un male più profondo: quello che nasce quando si perde il rispetto per ciò che è semplice, appartiene a chi passa di lì, è per chiunque, è un bene di tutti". La consigliera ha sottolineato il valore collettivo della statua per la frazione, al di là del significato religioso. "Ora c'è una cosa semplice da fare: ridare il volto alla Madonna di Coppito", ha concluso, invocando un gesto di riparazione.

Anche il consigliere comunale Fabio Frullo ha espresso una dura condanna, definendo l'azione "infame, miserabile e intollerabile".

Per Frullo, l'episodio non può essere derubricato a mera bravata, ma si configura come un atto grave, privo di rispetto per la fede e il sentimento della cittadinanza, toccando la sensibilità della comunità.

Significato e ripristino

Le indagini delle forze dell'ordine proseguono per individuare gli autori di questo atto vandalico. Episodi come quello di Coppito, che colpiscono simboli religiosi e civici, sono considerati con massima serietà, potendo configurare reati contro il patrimonio culturale e la libertà religiosa. La statua della Madonna, infatti, riveste per la comunità un ruolo che trascende il puro significato confessionale, configurandosi come un elemento di identità collettiva e un patrimonio condiviso, un punto di riferimento per i residenti.

La presenza di sistemi di videosorveglianza nelle aree pubbliche e in prossimità dei luoghi di culto si conferma strumento fondamentale per indagini e prevenzione. Il promesso ripristino della statua della Madonna di Coppito assume un significato che va oltre la semplice riparazione materiale: rappresenta un segnale forte di resilienza della comunità, un impegno a restituire alla frazione un simbolo parte integrante della sua memoria e vita sociale, riaffermando i valori di rispetto e coesione.