Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commemorato la strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna, un evento che ha impresso un segno indelebile nella storia repubblicana e nella coscienza collettiva degli italiani. Il Capo dello Stato ha sottolineato il profondo dolore per le vittime inermi – donne, uomini e bambini – e la commozione per lo strazio e i patimenti dei familiari. Ha inoltre espresso sgomento per la distruzione che ha colpito il cuore della vita civile di Bologna e dell'intera nazione. "Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani", ha ribadito il presidente.

I Valori Fondamentali e l'Impegno per il Futuro

Mattarella ha evidenziato come la consapevolezza di questa tragedia riguardi l'intera comunità, con un'attenzione particolare ai giovani, e rilanci l'impegno a salvaguardare il futuro. Questo impegno si fonda sui valori irrinunciabili di libertà, giustizia e democrazia, principi che la strategia neofascista del terrore intendeva distruggere. Il presidente ha rimarcato l'importanza della solidarietà e della ferma risposta offerta da Bologna e dall'Italia intera. Tale unità ha impedito agli autori dell'attentato e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, di colpire la convivenza civile e di annullare le conquiste sociali. "Il popolo italiano li ha sconfitti nella gravosa ricerca della verità", ha affermato Mattarella, evidenziando la resilienza della nazione.

La Ricerca della Verità e la Gratitudine Istituzionale

La Repubblica ha espresso profonda gratitudine ai magistrati e agli uomini delle istituzioni che, con il loro indefesso lavoro, si sono dimostrati più forti dei tentativi di depistaggio. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai familiari delle vittime per il loro appassionato e tenace impegno nella ricerca della verità. "Fare giustizia è vittoria della democrazia", ha concluso il presidente, sottolineando come la piena affermazione della giustizia sia un pilastro della società democratica. La strage di Bologna, che causò la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200, avvenuta alle 10:25 del 2 agosto 1980, rimane il più grave attentato terroristico nella storia italiana, segnando profondamente l'opinione pubblica e incrinando la fiducia collettiva.

Contesto Storico e il Ruolo dell'Associazione dei Familiari

L'attentato di Bologna si inserisce in un periodo storico già segnato da altre gravi tensioni e attentati nel Paese. Mattarella ha ricordato la risposta pronta e coesa della città di Bologna, della regione Emilia-Romagna e dell'Italia tutta, caratterizzata da una forte solidarietà e dalla determinazione a respingere il disegno destabilizzante degli attentatori. Ha inoltre messo in luce il ruolo cruciale dell'Associazione dei familiari delle vittime, la quale ha costantemente mantenuto accesa la luce sul percorso che ha condotto a svelare esecutori e mandanti. L'Associazione rappresenta un prezioso esempio di fedeltà ai valori costituzionali, in particolare per le nuove generazioni, contribuendo a mantenere viva la memoria e l'impegno per la giustizia.