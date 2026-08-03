A seguito del grave incidente verificatosi il 2 agosto, l’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni ha prontamente attivato il Piano di Emergenza Interno per il Massiccio Afflusso dei Feriti (Peimaf). Questa misura, coordinata dalla Direzione regionale, ha permesso all’intero personale dell’ospedale di operare senza sosta, garantendo un’assistenza tempestiva a tutti i pazienti coinvolti. L’impegno è stato massimo per assicurare i necessari percorsi diagnostici e terapeutici, mantenendo al contempo la piena operatività di tutti i servizi ospedalieri essenziali.

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Andrea Casciari, ha voluto esprimere il suo profondo ringraziamento. «Desidero esprimere il mio ringraziamento a tutti i professionisti coinvolti nella gestione dell’emergenza, che hanno dimostrato grande competenza e straordinario senso di responsabilità», ha dichiarato Casciari. Ha inoltre sottolineato come l’attività di monitoraggio clinico prosegua costantemente, assicurando che «ogni paziente riceva le cure più appropriate in relazione alle proprie condizioni». Un pensiero di cordoglio è stato rivolto ai familiari e ai cari del paziente che, purtroppo, è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

La gestione dei pazienti e le condizioni cliniche

Complessivamente, a seguito dell’evento emergenziale, il pronto soccorso e le strutture assistenziali del Santa Maria di Terni hanno accolto e preso in carico undici pazienti. La situazione attuale vede cinque di questi pazienti già dimessi. Tre individui si trovano attualmente in Osservazione Breve Intensiva (OBI) del pronto soccorso, e le loro condizioni di salute sono considerate buone. Due pazienti, un uomo e una donna, sono invece ricoverati in Terapia Intensiva. La loro prognosi rimane riservata e sono sottoposti a un costante e attento monitoraggio da parte dei rianimatori e delle équipe multidisciplinari dedicate. Un paziente è deceduto nella giornata di ieri, poco dopo l'arrivo in pronto soccorso.

Il ruolo della Direzione Generale nell'emergenza

Il direttore generale Andrea Casciari, alla guida dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, ha avuto un ruolo cruciale nella gestione dell’emergenza. La sua funzione comprende la responsabilità della gestione complessiva della struttura, assicurando l’efficiente funzionamento dei servizi ospedalieri e l’organizzazione interna secondo le normative vigenti. La direzione aziendale, sotto la sua guida, esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo e strategico, fondamentali per garantire l’unitarietà funzionale e l’ottimizzazione dell’utilizzo della sede ospedaliera per l’erogazione dei servizi sanitari, specialmente in situazioni critiche come quella attuale.