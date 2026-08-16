La Protezione civile della Toscana ha emesso un'allerta gialla per il rischio di temporali forti nella giornata di lunedì 17 agosto. L'avviso riguarda la fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 18, con particolare attenzione rivolta alle province settentrionali della regione.

Tra la tarda notte e la prima parte del pomeriggio di lunedì, sono attesi temporali, anche di forte intensità, nelle aree settentrionali della Toscana. Nel corso del pomeriggio, i fenomeni temporaleschi risulteranno più sparsi ma con maggiore probabilità di interessare le zone interne centro-meridionali della regione.

Dettagli dell'allerta e aree interessate

L'allerta gialla è stata diramata per la possibilità di precipitazioni intense che potrebbero causare disagi e criticità localizzate. La Protezione civile regionale invita la popolazione a prestare attenzione agli aggiornamenti e alle eventuali indicazioni che potranno essere fornite. L'avviso coinvolge le province settentrionali nella prima parte della giornata e le zone interne centro-meridionali nel pomeriggio.

Il sistema di classificazione delle allerte in Toscana prevede diversi livelli di attenzione: verde (assenza di fenomeni significativi), giallo (vigilanza), arancione (allerta) e rosso (allerta massima). L'allerta gialla indica una situazione di vigilanza per possibili eventi meteorologici intensi, come temporali localmente forti, che possono comportare rischi idrogeologici e disagi alla popolazione.

Il sistema di allertamento regionale

La Regione Toscana dispone di un sistema di allertamento che monitora costantemente i principali rischi meteorologici, tra cui temporali, rischio idrogeologico, rischio idraulico, vento, mareggiate, neve e ghiaccio. Le allerte vengono emesse in base alle previsioni e alle valutazioni della sala operativa, che aggiorna periodicamente la popolazione tramite il portale regionale e i canali ufficiali.

La Protezione civile regionale raccomanda ai cittadini di consultare regolarmente le informazioni pubblicate sul sito della Regione Toscana e di adottare comportamenti prudenti in presenza di fenomeni meteorologici intensi, come evitare spostamenti non necessari nelle aree maggiormente interessate dai temporali.