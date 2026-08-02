Sette cittadini italiani sono tra le vittime del drammatico incidente aereo avvenuto la sera del primo agosto 2026 nel sud del Perù, nei pressi delle celebri Linee di Nazca. Un velivolo turistico della compagnia Aerodiana è precipitato durante il rientro da un'escursione sul sito archeologico. A bordo si trovavano tredici persone; non vi è stato alcun superstite.

Il bilancio è grave per l'Italia, con la perdita di due intere famiglie brianzole residenti tra Monza e Seregno. Da Monza, il nucleo familiare dei Gianturco era composto da Paolo (59), dalla moglie Cristina Maria Bianco (57), e dai figli Pietro (18) e Matteo (24).

L'altra famiglia coinvolta, di Seregno, era formata da Elena Sala (58), Massimo Angelucci (58), e il figlio Lorenzo Angelucci (24).

Oltre ai sette italiani, l'incidente ha causato la morte di altri sei passeggeri e membri dell'equipaggio. A bordo viaggiavano due turisti tedeschi, Andreas Hofmann (78) e Gertrud Maria Hofmann (77), due cittadini spagnoli, Amfredo Aviles Muñoyerro e Ana Isabel Sanchez Muñoz (entrambi 52). I piloti peruviani, Americo Salazar e Irenka del Carpio, hanno anch'essi perso la vita. L'impatto è avvenuto in fase di rientro; i soccorritori hanno constatato che un incendio aveva rapidamente avvolto la carcassa del velivolo, rendendo vano ogni tentativo di salvataggio.

Le Linee di Nazca: storia e turismo aereo

Le Linee di Nazca sono un sito archeologico di fama mondiale nel deserto omonimo, nel sud del Perù. Queste immense geoglifìe, tracciate tra il 500 a.C. e il 500 d.C., raffigurano animali, piante e forme geometriche, visibili solo dall'alto. Riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità UNESCO dal 1994, il sito è una delle principali attrazioni turistiche. I voli panoramici sulle Linee di Nazca, offerti da diverse compagnie locali, permettono di ammirare le figure, data la vasta estensione e limitata percezione dal suolo.

La compagnia Aerodiana, il cui velivolo è stato coinvolto, è tra le principali autorizzate a operare voli turistici sul sito. Le autorità peruviane hanno avviato un'indagine approfondita per accertare le cause dell'accaduto e fare piena luce sul tragico evento.