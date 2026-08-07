La Provincia autonoma di Trento ha compiuto un passo significativo nel rafforzamento del proprio sistema educativo, approvando la graduatoria finale del corso-concorso pubblico per il reclutamento di venti nuovi dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. La decisione, maturata su proposta dell’assessore all’istruzione Francesca Gerosa, apre la strada a importanti assunzioni a tempo indeterminato, consolidando la struttura dirigenziale degli istituti trentini. L'approvazione segue la meticolosa conclusione dei lavori da parte della commissione esaminatrice, che ha validato l’idoneità dei candidati.

La procedura di selezione e i suoi obiettivi

Il processo di selezione, appena concluso, è stato concepito per identificare figure di alto profilo. Ha incluso un percorso formativo obbligatorio di sessanta ore, riservato ai quaranta candidati che si sono distinti nelle prime due prove concorsuali. L’obiettivo primario di questa complessa procedura era individuare professionisti dotati di solide competenze di leadership e management, essenziali per progettare, attuare e accompagnare i processi di cambiamento che la scuola trentina sarà chiamata ad affrontare nei prossimi anni. La graduatoria approvata sarà lo strumento per le assunzioni a tempo indeterminato dei venti vincitori, in stretta coerenza con il fabbisogno di personale definito annualmente dall’Amministrazione provinciale.

Flessibilità e visione strategica per la scuola trentina

Il provvedimento non si limita alle nomine immediate, ma introduce anche un importante margine di flessibilità gestionale. L’Amministrazione provinciale si è infatti riservata la facoltà di scorrere l’elenco dei candidati idonei, specificamente dalle posizioni ventuno alla trentuno. Questa clausola permetterà di far fronte a eventuali rinunce o di coprire ulteriori necessità di organico che dovessero emergere durante il periodo di validità della graduatoria, garantendo così la piena operatività e stabilità del sistema. L’assessore Francesca Gerosa ha sottolineato l’importanza strategica di questa iniziativa: “Investire sui dirigenti scolastici significa investire in modo diretto sul futuro dei nostri studenti e sulla qualità della formazione in Trentino.

Mettiamo a disposizione della nostra scuola guide solide, preparate e motivate, capaci di orientare gli istituti verso le sfide di domani.”

L’immissione in ruolo di questi nuovi dirigenti è considerata un fattore chiave per il rafforzamento dell’autonomia e della qualità dell’offerta formativa provinciale. Si prevede che entro la fine di agosto, la Provincia completerà il quadro delle nomine per le sedi ancora disponibili. Questo garantirà una leadership innovativa all’interno delle scuole, fondamentale per offrire ai giovani percorsi educativi eccellenti, aperti al futuro e in grado di valorizzare il talento di ciascuno studente.