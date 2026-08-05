La Procura di Trento ha formalmente avviato un'indagine per omicidio colposo in seguito alla tragica scomparsa di Mattia Maestri, un giovane di tredici anni originario di Coredo. Il decesso è avvenuto domenica scorsa, dopo che il ragazzo aveva trascorso ben nove lunghi anni in uno stato vegetativo persistente, una condizione che lo aveva privato della sua infanzia e adolescenza. Questa grave e irreversibile condizione era stata causata dall'ingestione di formaggio a latte crudo contaminato dal batterio Escherichia coli, un evento che ha segnato profondamente la sua famiglia e la comunità.

Il pubblico ministero Giorgio Bocciarelli ha prontamente disposto l'esecuzione dell'autopsia sul corpo del tredicenne, un passaggio medico-legale fondamentale per chiarire con precisione le cause e le dinamiche del decesso. L'indagine si concentra ora con la massima attenzione sulle circostanze esatte che hanno portato all'intossicazione alimentare e sulle eventuali responsabilità legate alla produzione, alla conservazione e alla distribuzione del prodotto caseario coinvolto in questa drammatica vicenda.

L'inchiesta giudiziaria e gli accertamenti in corso

L'apertura del fascicolo per omicidio colposo costituisce un atto formale indispensabile per accertare ogni possibile responsabilità penale e per fare piena luce su quanto accaduto.

L'autopsia, richiesta dal pubblico ministero, avrà il compito cruciale di stabilire con esattezza la causa della morte e di raccogliere tutti gli elementi probatori utili al prosieguo delle indagini. È stato accertato che Mattia Maestri aveva contratto l'infezione da Escherichia coli nove anni fa, a seguito del consumo di formaggio a latte crudo, un evento che lo aveva condotto a uno stato vegetativo permanente, compromettendo irreversibilmente la sua giovane esistenza.

L'inchiesta si sta focalizzando con meticolosa attenzione sulla filiera produttiva e distributiva del prodotto alimentare incriminato. L'obiettivo primario è verificare il rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie e la completa tracciabilità del formaggio contaminato, dalla sua origine fino al punto di vendita.

Gli accertamenti in corso mirano a fare piena luce su eventuali omissioni, negligenze o violazioni nella gestione e nel controllo della sicurezza alimentare, aspetti di fondamentale importanza per la tutela della salute pubblica e per prevenire il ripetersi di simili, devastanti tragedie.

Il ruolo della Procura della Repubblica di Trento

La Procura della Repubblica di Trento è l'organo giudiziario preposto all'esercizio dell'azione penale e alla conduzione delle indagini preliminari nell'intero territorio provinciale. L'ufficio, sotto la guida di un procuratore della Repubblica, si occupa di investigare i reati commessi nella provincia, coordinando le attività investigative delle forze dell'ordine e disponendo, quando necessario, accertamenti tecnici specialistici e perizie, come l'autopsia disposta nel caso di Mattia Maestri.

La Procura svolge un ruolo di primaria importanza nell'accertamento delle responsabilità penali e nella tutela della legalità, garantendo che ogni aspetto di questa dolorosa e complessa vicenda sia esaminato con la massima accuratezza e imparzialità, nell'interesse della giustizia.