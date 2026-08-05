Un uomo di 43 anni, di nazionalità rumena, è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale. La misura cautelare è scattata dopo un incidente in Calabria, dove il motociclista Carmelo Purita, di 27 anni, ha perso la vita. L'episodio ha scosso la comunità locale, con una risposta delle autorità.

L'incidente ha visto il veicolo guidato dal 43enne scontrarsi con la moto di Purita, risultando fatale. Le indagini dei Carabinieri hanno accertato circostanze gravi: il conducente, al momento dell'impatto, si trovava in stato di ebbrezza alcolica e guidava senza aver mai conseguito la patente.

Queste violazioni hanno aggravato la sua posizione.

Le indagini e le misure cautelari

Al termine delle formalità di rito, la Procura ha disposto per il 43enne gli arresti domiciliari. Il giudice ha poi convalidato l'arresto, aggiungendo l'applicazione del braccialetto elettronico. La disposizione mira a garantire il rispetto delle restrizioni imposte e a tutelare la collettività in attesa del processo.

La vittima, Carmelo Purita, aveva 27 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità, dove era conosciuto anche per la sua passione sportiva, avendo militato nella squadra di calcio locale, la Zungrese. I funerali del centauro si erano già celebrati nella giornata precedente alla notizia dell'arresto, in un clima di profondo cordoglio.

Omicidio stradale: le aggravanti e le cautele

Le aggravanti legate alla guida in stato di ebbrezza alcolica e all'assenza di patente di guida rendono la posizione dell'indagato critica nell'accusa di omicidio stradale. Le misure cautelari, come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sono strumenti per prevenire la reiterazione di reati e per assicurare che l'indagato rimanga a disposizione dell'autorità giudiziaria durante il processo.