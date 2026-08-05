Rete Ferroviaria Italiana prosegue il programma di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura. Dal 10 al 28 agosto, interventi sulle linee Direttissima e convenzionale Firenze‑Roma causeranno modifiche alla circolazione. L'investimento di circa sei milioni di euro si concentra tra Chiusi e Orvieto.

Interventi Linee

Sulla linea Direttissima, i lavori interesseranno il tratto Chiusi-Orvieto, con attività alla galleria Fabro e al viadotto Paglia, presso Orvieto. Oltre 80 tecnici saranno impegnati, supportati da treni cantiere e mezzi d’opera. L’investimento per questa linea è di circa cinque milioni di euro.

Sulla linea convenzionale, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria sul ponte ferroviario del Riomaggiore, tra Chiusi e Panicale, e sulla seconda pensilina della stazione di Chiusi‑Chianciano Terme. Oltre 30 tecnici saranno all’opera con mezzi operativi, per un investimento di circa un milione di euro.

Impatto e Ripristino

Per consentire i lavori, la circolazione ferroviaria sarà riprogrammata. Le modifiche, già nei sistemi di vendita, comporteranno variazioni di orario, allungamenti dei tempi di percorrenza e una rimodulazione dell’offerta per Alta Velocità, Intercity e Regionali. Durante i cantieri, i treni percorreranno la linea convenzionale, aumentando i tempi di viaggio. Saranno garantiti adeguati livelli di mobilità e offerta ferroviaria, anche tramite itinerari alternativi e rimodulazioni del servizio.

Al termine degli interventi, dal 29 al 31 agosto, inizierà la fase di ripristino dell'esercizio. I treni transiteranno inizialmente a velocità ridotta, progressivamente incrementata dopo verifiche tecniche, con un aumento dei tempi di percorrenza tra cinque e dieci minuti. Le modifiche sono già inserite nei sistemi di vendita.