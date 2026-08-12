Un uomo di 54 anni, residente nella provincia di Pordenone, è stato denunciato dai carabinieri a Lignano Sabbiadoro, località balneare in provincia di Udine. L'episodio si è verificato all'interno del Pronto soccorso locale, dove l'uomo è stato trovato in possesso di un bastone retrattile e di un coltello a serramanico, oggetti considerati atti ad offendere.

La situazione ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine a seguito della segnalazione del personale sanitario. L'uomo, infatti, si trovava in uno stato di marcata alterazione psicofisica, rendendosi ingovernabile e creando preoccupazione tra gli operatori sanitari che lo avevano in cura.

La sua condotta ha reso indispensabile l'assistenza esterna per garantire la sicurezza di tutti i presenti e la gestione dell'emergenza.

L'intervento dei Carabinieri e il sequestro delle armi

I carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro sono prontamente intervenuti sul posto, rispondendo alla richiesta di aiuto dei medici. Una volta giunti, hanno proceduto a calmare l'individuo, la cui agitazione era evidente. Successivamente, è stata effettuata una perquisizione personale che ha portato alla scoperta degli oggetti proibiti. Nelle tasche dei suoi pantaloni sono stati rinvenuti un bastone da difesa retrattile, con una lunghezza di 53 centimetri, e un coltello a serramanico, dotato di una lama affilata di 10 centimetri.

La detenzione di tali strumenti, in assenza di giustificato motivo, ha immediatamente fatto scattare la denuncia. L'uomo, che risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti sanzioni legate all'ubriachezza, è stato formalmente denunciato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Questo episodio sottolinea la persistenza di comportamenti illeciti, spesso aggravati da stati di alterazione.

Misure di sicurezza e prevenzione a Lignano Sabbiadoro

L'accaduto si inserisce nel più ampio contesto delle attività di controllo e prevenzione condotte dai carabinieri di Lignano Sabbiadoro. Durante la stagione estiva, in particolare, le forze dell'ordine intensificano la loro presenza sul territorio, concentrandosi nelle aree più frequentate, come i luoghi di aggregazione giovanile e le zone turistiche.

L'obiettivo primario di queste operazioni è prevenire episodi di violenza, contrastare il possesso e l'uso di armi improprie e, più in generale, garantire la sicurezza pubblica per residenti e visitatori.

A seguito della denuncia, è stata inoltre avanzata la proposta per l'emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Lignano Sabbiadoro nei confronti dell'uomo. Questa misura cautelare mira a impedire che l'individuo possa reiterare condotte pericolose o turbare l'ordine pubblico nella località. Le autorità locali ribadiscono l'importanza cruciale della collaborazione sinergica tra il personale sanitario e le forze dell'ordine, un'intesa fondamentale per affrontare efficacemente le situazioni di emergenza e per salvaguardare la tranquillità e la sicurezza nei luoghi pubblici.