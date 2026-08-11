Un grave episodio ha scosso Pescara nella serata del 10 agosto, quando un uomo di 36 anni, di nazionalità italiana, è stato trovato agonizzante nel cortile di una palazzina in via Aterno. La scoperta ha innescato l'immediato intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine nel capoluogo adriatico.

Le condizioni del trentaseienne sono apparse subito disperate. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove versa in condizioni gravissime. I medici hanno riscontrato un trauma cranico, un trauma al bacino e altre lesioni e ferite.

La prognosi rimane riservata, a causa della serietà del quadro clinico.

Le ipotesi sulla dinamica del ferimento

La dinamica che ha portato al grave ferimento dell'uomo è al centro delle indagini. Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi. Una delle principali suggerisce che il giovane possa essere precipitato dal secondo piano dell'edificio, forse al culmine di una lite. Tuttavia, non si esclude che l'uomo possa essere stato aggredito prima della caduta. Le circostanze esatte dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento e ogni dettaglio viene esaminato con la massima attenzione per ricostruire fedelmente l'episodio.

Indagini della polizia coordinate dalla Procura

Sulla vicenda sta indagando la polizia di Pescara, sotto lo stretto coordinamento della procura di Pescara.

Gli agenti stanno raccogliendo elementi utili a chiarire la dinamica e le cause del grave ferimento. L'obiettivo è determinare se si sia trattato di un incidente, di un tentato suicidio o di un'aggressione, per individuare eventuali responsabilità e fare piena luce sull'accaduto.