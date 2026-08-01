Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato un milione di euro per interventi di messa in sicurezza e manutenzione stradale in otto piccoli comuni lucani. La misura rientra nello scorrimento della graduatoria 2025 del 'Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni', destinato a interventi fino a 150mila euro per comuni con meno di 5.000 abitanti.

I comuni beneficiari in Basilicata sono Moliterno, Forenza, San Fele, Oppido Lucano, Noepoli, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza e Pietrapertosa. La somma consentirà l'avvio di lavori essenziali per migliorare la viabilità locale.

Il ministro Matteo Salvini ha espresso soddisfazione, definendo la sicurezza stradale un percorso virtuoso da portare avanti, nonostante il contesto internazionale poco favorevole e l'aumento dei prezzi delle materie prime. L’elenco dei comuni ammessi al finanziamento, pari a 40 milioni di euro, è disponibile sul sito del Ministero.

Il Fondo investimenti stradali: obiettivi e funzionamento

Il 'Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni' è uno strumento istituito per sostenere la manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali nelle realtà minori. Ogni intervento può ricevere un finanziamento massimo di 150mila euro, mirando a migliorare la viabilità e ridurre i rischi. Per la sola graduatoria 2025, il programma prevede una dotazione complessiva di 40 milioni di euro destinata a molti comuni italiani.

Contesto regionale: le iniziative della Basilicata per la viabilità

Parallelamente agli interventi ministeriali, la Regione Basilicata ha avviato un programma regionale per la viabilità comunale, assegnando 45 milioni di euro dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021‑2027 a sette aggregazioni di Comuni. Il programma coinvolge 24 comuni e circa 110 chilometri di rete stradale locale, con opere di sicurezza, adeguamento e miglioramento. La Regione ha previsto incontri sul territorio per condividere con le amministrazioni locali tempi, modalità e impegni, supportando i comuni nell'attuazione.