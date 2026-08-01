Una tragica fatalità ha scosso la tarda mattinata del primo agosto lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel territorio comunale di Moggio Udinese. Un uomo ha perso la vita in un incidente mortale dopo essere sceso dalla sua auto in panne, venendo travolto da un altro veicolo in transito. La vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota, è deceduta sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'uomo si era fermato a bordo strada a causa di un guasto meccanico che aveva immobilizzato il suo veicolo. Nel momento in cui era sceso dall'abitacolo, per cause ancora da accertare, è stato investito da un'altra vettura che percorreva la statale.

L'impatto si è rivelato fatale, non lasciando scampo alla vittima.

Intervento immediato dei soccorsi e indagini in corso

L'allarme ha fatto scattare l'intervento tempestivo dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono giunti i sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, con due ambulanze e l'elisoccorso. Nonostante la rapidità dell'intervento, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, ormai privo di vita.

Contemporaneamente, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area interessata dall'incidente, prevenendo ulteriori rischi. I carabinieri hanno avviato i rilievi di rito, fondamentali per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare ogni dettaglio.

L'identità della vittima non è stata divulgata, in attesa che i familiari vengano informati della tragica notizia.

Il ruolo cruciale della centrale Sores Fvg nel sistema di emergenza

La centrale operativa Sores Fvg, che ha coordinato l'invio dei mezzi di soccorso per l'incidente di Moggio Udinese, rappresenta il fulcro della gestione delle emergenze sanitarie in Friuli Venezia Giulia. Questo ente è responsabile dell'organizzazione e dell'invio di ambulanze, elisoccorso e personale medico in tutte le situazioni di necessità sul territorio regionale.

Il sistema regionale di soccorso, di cui la Sores Fvg è parte integrante, è una struttura complessa e ben organizzata che include anche la collaborazione con altre realtà di emergenza, come il Soccorso Alpino.

La sua efficienza è stata dimostrata in recenti interventi, anche in aree montane particolarmente impervie, dove la centrale ha saputo coordinare l'invio di elicotteri e squadre specializzate per garantire un'assistenza rapida ed efficace, sottolineando l'importanza di una rete di soccorso ben integrata per la sicurezza dei cittadini.