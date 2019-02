Annuncio

Il pollo al curry è un secondo piatto saporito e aromatico, grazie alla presenza di molteplici spezie che insaporiscono la tenera carne. Il pollo al curry diffonderà un profumo squisito in cucina durante la cottura, quando sarà servito gli ospiti resteranno senza parole. Il procedimento è semplice, basta seguire i vari passaggi e in poco tempo si otterrà un secondo prelibato, perfetto per una cena speciale o per arricchire un buffet delle feste.

Lista degli ingredienti per il pollo al curry

- 800 grammi di petto di pollo

- 250 grammi di yogurt greco

- 1 cucchiaio di semi di coriandolo

- 2 cucchiai di curcuma in polvere

- 2 cucchiaini di paprika affumicata

- 1 cucchiaino di cannella in polvere

- 2 cucchiaini di cumino

- 1 cucchiaino di pepe di Caienna

- sale fino q.b.

- pepe q.b.

Per il soffritto:

- 1 cipolla bianca

- 1 spicchio d'aglio

- 1 peperoncino fresco

- 10 grammi di olio extravergine d'oliva

- coriandolo fresco q.b.

- zenzero fresco q.b.

Le dosi consigliate sono per 4 persone. Difficoltà: facile.

Procedimento per preparare il pollo al curry

Per prima cosa iniziare a preparare la marinatura, miscelando tutte le spezie in una pentola e cuocendole a fuoco basso per pochissimi minuti. Poi trasferire le polveri aromatiche in una ciotolina, pepare e salare, quindi integrare anche lo yogurt greco, mescolando energicamente. Si otterrà una cremina densa e profumata, da tenere momentaneamente da parte. Adesso procedere alla preparazione del pollo, prendendo il petto e tagliandolo a tocchetti grossolani.

Quindi adagiarli nella ciotola con la marinatura, ricoprire con una pellicola trasparente e lasciare riposare per circa un quarto d'ora. Se è possibile, prolungare ulteriormente la marinatura, così il pollo si insaporirà ulteriormente. Per il soffritto, tritare una cipolla a cubetti, tagliare il peperoncino a tocchetti, eliminando il picciolo e conservando i semi, quindi grattugiare lo zenzero.

Utilizzando una padella capiente, versare l'olio e il trito appena preparato, schiacciando l'aglio, unendo la cipolla, il peperoncino e lo zenzero. Soffriggere a fiamma media, quindi integrare anche i tocchetti di pollo, versando anche la marinatura. Cuocere il tutto per circa 10 minuti, tritare finemente il coriandolo e aggiungerlo solo a cottura quasi ultimata.

Aggiustare di sale se necessario e posizionare nei piatti il pollo al curry, servendolo ben caldo. Per completare il piatto in bellezza è possibile accompagnarlo da un soffice riso basmati: ne occorre circa 400 grammi per 4 persone, e va aromatizzato con la cannella, il cardamomo e l'anice stellato, cuocendolo in una pentola per circa 10 minuti e girando il contenuto continuamente. Poi aggiungere l'acqua, salare e portare a bollore. Cuocere per altri 10 minuti, quindi spegnere la fiamma e scolare, adagiandolo ai lati del pollo.