Le lasagne alla bolognese rappresentano un piatto corposo e gustosissimo, perfetto da servire durante un pranzo domenicale o per festeggiare una ricorrenza speciale. Una squisita sfoglia di pasta all'uovo si amalgama alla delicatezza della besciamella, il sugo di carne al ragù condisce il tutto creando un'esplosione di sapori. Questa ricetta rappresenta un delizioso piatto unico, beneamato da grandi e piccini.

Lista degli ingredienti per le lasagne alla bolognese

- 1 chilo di ragù alla bolognese

- 800 millilitri di besciamella

- 500 grammi di pasta all'uovo

- 100 grammi di parmigiano reggiano

- burro per ungere la teglia

Per la preparazione del ragù:

- 1 carota

- 1 cipolla

- 1 sedano

- 4 cucchiai di olio extravergine di oliva

- 1 rametto di rosmarino

- 400 grammi di carne macinata di manzo

- 100 grammi di macinato di maiale

- 1 chilogrammo di passata di pomodoro

- 50 grammi di latte intero

- sale q.b.

- pepe q.b.

Per la besciamella:

- 500 millilitri di latte

- 50 grammi di burro

- 50 grammi di farina tipo 00

- 50 grammi di parmigiano reggiano

- sale q.b.

- noce moscata q.b.

Le dosi consigliate sono per 8 persone

Procedimento per la preparazione delle lasagne al forno alla bolognese

Per prima cosa procedere alla preparazione del ragù alla bolognese, da cuocere preferibilmente il giorno prima. Lavare, spellare le verdure e tritarle finemente, quindi adagiarle in una casseruola capiente di altezza media, unta da un filo abbondante di olio. Soffriggere a fiamma bassa per circa 10 minuti, girando le verdure di tanto in tanto. A questo punto aggiungere il pizzico di sale e versare anche la carne, rosolando e girando in continuazione, per cuocere in modo uniforme ed evitare che la carne aderisca al fondo.

Lavare il rosmarino e tritarlo finemente, quindi integrarlo nella carne, irrorando il tutto con il vino rosso. Lasciare insaporire ed evaporare, quindi versare la passata di pomodoro e continuare la cottura a fuoco medio. Salare, pepare e girare di tanto in tanto, cuocendo per 3 ore circa. Durante la cottura aggiungere un po' di latte che smorza l'acidità del pomodoro. Quindi con mezzo chilo di carne si otterrà un chilo di ragù alla bolognese.

Adesso procedere alla preparazione delle lasagne, utilizzando una pasta all'uovo pronta da cuocere direttamente in forno. Per una cottura eccellente, è possibile sbollentare le sfoglie in abbondante acqua salata bollente, facendo cuocere ogni singolo lato per un minuto circa.

Quindi scolare e lasciare raffreddare un po'. Per la preparazione della besciamella cuocere in una pentola prima il burro con la farina, girando continuamente, poi versare il latte tiepido, il sale e la noce moscata, girando fino ad amalgamare il tutto. Cuocere a fiamma media miscelando in continuazione, quindi integrare anche il parmigiano, ottenendo una besciamella corposa. Adesso che tutti gli ingredienti sono pronti, procedere all'assemblaggio delle lasagne alla bolognese.

Basta imburrare una teglia per lasagne, versare un po' di sugo sul fondo e un po' di besciamella, quindi adagiare un primo strato di pasta. Ricoprire con abbondante besciamella, versare uno strato di ragù, quindi spolverizzare il parmigiano. Ripetere le stesse operazioni, alternando la pasta, la besciamella, il ragù e il parmigiano, ottenendo 5 strati di sfoglia. Quando gli ingredienti saranno giunti al termine, infornare le lasagne alla bolognese in forno preriscaldato a 200° C e cuocere per circa 30 minuti, coprendo la superficie con della carta stagnola.

Verso gli ultimi 10 minuti di cottura, togliere la carta e cuocere per altri 10 minuti. A questo punto sfornare le lasagne al forno alla bolognese, tagliare e servire in tavola ben calde.