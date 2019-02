Annuncio

Le crepes al mascarpone e crema di nocciole sono delle gustose crespelle semplici e beneamate da grandi e piccini. Un soffice impasto a base di uova, farina, zucchero, latte e burro genera una "frittella" sottile e circolare, perfetta per essere farcita da una delicata crema al mascarpone e nocciole. La scelta delle crepes è adatta per la colazione, per iniziare la giornata in modo energetico e appetitoso. Inoltre, per concludere in bellezza un pranzo o una cena, perché non servire in tavola queste fragranti crespelle? Il loro gusto delicato non passerà di certo inosservato.

Lista degli ingredienti

Per la pastella di crepes:

- 120 grammi di farina tipo 00

- 2 uova

- 80 grammi di zucchero

- sale fino un pizzico

- 50 grammi di burro

- 300 grammi di latte fresco

Le dosi consigliate per 10 crepes.

Per il ripieno delle crepes occorrono:

- 250 grammi di mascarpone

- 1 cucchiaino di rum

- 60 grammi di zucchero a velo

- crema alla nocciole

- burro per ungere la padella

Procedimento per realizzare soffici crepes al mascarpone e crema di nocciole

Per prima cosa procedere alla preparazione della pastella per crepes, setacciando la farina e versandola in una ciotola capiente. Unire un pizzico di sale, lo zucchero e iniziare a miscelare il tutto. In una ciotola a parte, rompere le uova e sbatterle bene fino a formare un composto un po' schiumoso. Aggiungere quindi le uova nella ciotola, miscelando con un cucchiaio di legno e facendo in modo che tutti gli ingredienti siano ben amalgamati. Integrare anche il latte tiepido a filo, aggiungere adesso il burro ammorbidito.

Si otterrà un impasto soffice e corposo, che andrà lasciato riposare in frigorifero per circa 2 ore.

Proseguire la preparazione delle crepes al mascarpone e crema di nocciole, realizzando il ripieno che va a farcire le crespelle. In una terrina, lavorare il mascarpone e lo zucchero con una frusta manuale, aggiungere anche il cucchiaino di rum e miscelare fino a ottenere un composto cremoso e ben amalgamato. Procedere adesso alla cottura delle crepes in padella antiaderente. Ungere con una noce di burro il recipiente ben riscaldato a fiamma vivace, quindi versare un mestolino di impasto al centro. Cuocere finché la pastella assuma un colore dorato, quindi girare dall'altro lato.

Prelevare la crepes, disporla in un piatto da dessert e versare al centro un cucchiaio di crema al mascarpone, stendendolo in modo uniforme.

Richiudere la crespella a metà, piegarla nuovamente in due e formare un ventaglio. Versare la crema con le nocciole a filo sulla superficie della crepe, spolverizzare con lo zucchero a velo e servire in tavola ben calda. Procedere allo stesso modo, ripetendo i passaggi in padella con la restante pastella per realizzare delle squisite crepes al mascarpone e crema di nocciola. Per un gusto ancor più inebriante, è possibile condire il dessert con delle fragole a pezzi e delle fettine di banana, l'effetto è assicurato.