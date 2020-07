Con un unico impasto di base, è possibile realizzare due tipi di biscotti ideali per la prima colazione, perfetti da servire come merenda con del succo di frutta o, semplicemente, da portare con sé a scuola o in ufficio per una pausa sfiziosa.

Prepararli a casa è davvero semplice e ne varrà la pena in termini di gusto e di genuinità, perché non c’è nulla di più sano e gustoso di qualche dolce preparato da soli utilizzando ingredienti selezionati.

Durante la realizzazione della ricetta, è possibile coinvolgere anche i bambini delegandogli i compiti più facili. In questo modo si divertiranno a stare con le mani in pasta e a creare le forme da dare ai biscotti.

Questi momenti, da loro visti come un gioco, in realtà sono importanti perché rappresentano un modo per educarli ad apprezzare il cibo sano.

Ingredienti

1 kg di farina 00

4 uova intere

400 g di zucchero semolato

140 g di burro a temperatura ambiente

100 ml di latte tiepido

20 g di ammoniaca per dolci

2 bustine di vanillina

125 g di gocce di cioccolato fondente

Codette colorate di zucchero q.b.

Come preparare l'impasto base

Su un piano da lavoro occorre disporre la farina a fontana e al centro inserite le uova, lo zucchero, il burro a pezzetti, la vanillina e l'ammoniaca precedentemente sciolta nel latte tiepido. Occorre lavorare con le dita questi ingredienti, cercando di amalgamarli per bene. Successivamente, si deve iniziare a impastare energicamente fino ad ottenere un composto liscio e compatto.

Se deve poi formare un panetto da dividere in due parti.

Biscotti arricchiti con gocce di cioccolato fondente

Cospargete di farina il piano da lavoro. In una delle due parti del panetto aggiungete le gocce di fondente, precedentemente messe in frigo per 30 minuti in modo da solidificare il cioccolato.

Impastate velocemente e, coperto con la pellicola, fate riposare l'impasto per alcuni minuti in frigo.

Con l'aiuto di un mattarello, stendete una sfoglia di mezzo centimetro, creando le forme con un semplice bicchiere di vetro. Disponete i biscotti su una placca rivestita di carta da forno.

Biscotti con codette colorate di zucchero

Per realizzare questa variante prendete l'altra parte dell' impasto e rivestitelo con della pellicola. Riponete anch'esso in frigo per alcuni minuti.

Stendete una sfoglia di mezzo centimetro su un piano infarinato e create le forme. Disponete i biscotti su una placca rivestita di carta da forno.

Tempi di cottura, modalità del forno e conservazione

Cuocete i biscotti in un forno ventilato ben caldo a 180° per 15-20 minuti. Per una cottura omogenea, alternate di tanto in tanto la posizione controllandone lo stato e, verso metà cottura, spennellate le superfici con del tuorlo d'uovo. Nei biscotti senza gocce di cioccolato fate aderire immediatamente, prima che il tuorlo si asciughi, le codette.

Appena sfornati, fateli raffreddare completamente. Successivamente riponeteli in dei contenitori a chiusura ermetica. Però, come in questo caso, separate in due contenitori diversi i diversi tipi di biscotti, in modo da preservarne il sapore.

A temperatura ambiente, si conserveranno per 5-6 giorni all'interno dei contenitori ben chiusi.