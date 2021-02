I muffin con gocce di cioccolato fanno parte dei dolci più apprezzati da grandi e piccini. Si tratta di dolcetti morbidi e gustosi. I muffin sono perfetti per una merenda golosa o per una colazione sana. Inoltre possono essere preparati anche per il brunch della domenica. Di questi dolcetti ne esistono tante versioni, per accontentare anche le persone più esigenti e fantasiose. Realizzarli, in qualunque versione, è molto veloce e semplice.

Ingredienti per muffin con gocce di cioccolato

Dosi per 12 muffin:

Farina 00 - 265g

Zucchero - 135g

Burro - 125g

Uova - 2

Latte intero - 135ml

Bacello di vaniglia - 1

Gocce di cioccolato fondente - 100g

Lievito per dolci - 10g

Bicarbonato - 1 cucchiaino

Sale fino - 1 pizzico

Difficoltà: facile.

Preparazione muffin con gocce di cioccolato

Per preparare i muffin con gocce di cioccolato si deve lavorare con le fruste elettriche il burro a temperatura ambiente con lo zucchero. Si deve ottenere un bel composto cremoso e spumoso. Incidere una bacca di vaniglia e raschiare i semi: per fare questa operazione si può utilizzare il dorso di un coltello. Unire i semi della bacca di vaniglia nella ciotola con zucchero e burro e azionare ancora le fruste. Aggiungere anche le uova, una alla volta, per non fare slegare il composto. A questo punto unire anche il bicarbonato, la farina, il lievito per dolci e il pizzico di sale. Unire anche il latte, per un composto molto più compatto e morbido. Aggiungere anche gli 80g di gocce di cioccolato e mescolare con una spatola.

Per un lavoro molto più pulito trasferire il composto in una sac à poche, altrimenti utilizzare un cucchiaio. Sistemare i vari pirottini di carta in una pirofila da muffin o su una semplice teglia. Riempire i muffin per 2/3 (ognuno dovrà pesare circa 70 grammi).

Sulle tortine versare le gocce di cioccolato rimanenti e cuocere in forno preriscaldato statico a 180° per circa 18-20 minuti (oppure in forno ventilato a 160° per 13-15 minuti).

I muffin con gocce di cioccolato sono pronti per essere serviti agli ospiti e gustati in compagnia. Le tortine possono essere conservate a temperatura ambiente per 2-3 giorni. I muffin possono essere anche congelati e riscaldati in forno prima di consumarli. Per rendere le tortine più rustiche si possono utilizzare delle scaglie di cioccolato al posto delle gocce.

Invece, per ottenere una variante molto più deliziosa si possono aggiungere anche le pere a cubetti. Con un po' di fantasia questi dolcetti possono essere realizzati in mille modi diversi. La ricetta in questione è ideale per accontentare tutta la famiglia.