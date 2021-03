La torta al cacao con crema mascarpone e Nutella è davvero molto golosa. Questo dolce ha il potere di conquistare grandi e piccoli. Inoltre questa ricetta è anche molto facile da realizzare.

Curiosità

La torta al cacao con crema al mascarpone è perfetta per la colazione, la merenda e per completare il pranzo o la cena. Si tratta di una base molto soffice al cacao e il tutto è farcito da una crema al mascarpone e Nutella davvero molto deliziosa. Per rendere la crema più gustosa si possono aggiungere delle gocce di cioccolato fondente.

Sul piatto da portata si può accompagnare il dolce con alcuni ciuffi di panna montata.

Ingredienti

Farina 00 100g

Zucchero 120g

Uova 4

Cacao amaro in polvere 20g

Acqua calda 1 cucchiaino

Lievito in polvere per dolci 1 bustina

Per la crema al mascarpone

Mascarpone 500g

Zucchero a velo 4 cucchiai

Nutella q.b.

Per la bagna

Cacao amaro in polvere q.b.

Latte q.b.

Strumenti necessari

Sbattitore 1

Contenitore 1

Terrine 2

Teglia 1

Carta forno

Preparazione torta al cacao con crema mascarpone e Nutella

Per preparare la torta al cacao per prima cosa si devono separare i tuorli dagli albumi. Su quest'ultimi aggiungere un pizzico di sale, montare a neve e tenere da parte. A questo punto aggiungere lo zucchero sui tuorli e montare per alcuni minuti, per un composto molto chiaro e gonfio. Unire il lievito e la farina e continuare a lavorare con lo sbattitore elettrico.

(Per rendere l'impasto leggermente più morbido si può aggiungere dell'acqua calda). Per ultimi aggiungere anche gli albumi montati e mescolare dall'alto verso il basso utilizzando una spatola. Imburrare e infarinare uno stampo e versare l'impasto e livellare la superfice con un cucchiaio. Cuocere la torta in forno ventilato a 160° per circa 35-40 minuti.

Per controllare la cottura fare sempre la prova dello stecchino. Sfornare e lasciare raffreddare il dolce. In un contenitore aggiungere il mascarpone, la Nutella e lo zucchero a velo. Mescolare per bene, per ottenere una crema molto cremosa e liscia. Tagliare il pan di spagna a metà e bagnarlo con il latte e il cacao. Spalmare molto generosamente la crema, chiudere il dolce con l'altra metà di pan di spagna e mettere il tutto in frigorifero.

Spolverizzare con lo zucchero a velo, servire e gustare la torta al cacao con crema mascarpone e Nutella.

La torta può essere conservata a temperatura ambiente e dentro un contenitore ermetico per 2-3 giorni; inoltre il dolce può essere congelato, ma senza la farcitura all'interno.

Questa torta può essere realizzata per l'imminente Pasqua, per creare un dolce un po' diverso dalla solita colomba e ovviamente per stupire gli ospiti.