La torta allo yogurt è un dolce molto soffice e semplice da realizzare. Inoltre è perfetto per incominciare la giornata in modo molto più genuino. Questo dolce può essere gustato anche a metà pomeriggio come merenda e accompagnato da una tazza di caffé.

Consigli da seguire

La torta allo yogurt può anche essere arricchita con della crema pasticcera, con del cioccolato, della confettura o della crema al pistacchio. Il dolce in questione risulta essere anche molto profumato e tutto questo grazie allo yogurt alla frutta e alla scorza di limone. Va ricordato che si può benissimo utilizzare anche lo yogurt bianco, per un sapore molto più delicato.

Si può aggiungere anche della scorza di arancia, per una profumazione ancora più intensa. Come aroma si può optare per la mandorla o la vaniglia. Come tocco finale si può spolverizzare la superfice con lo zucchero a velo o questa può essere vestita da una glassa. Poi il tutto può essere decorato con della frutta fresca. Per rendere la torta molto più originale nell'impasto si possono aggiungere anche delle gocce di cioccolato.

Ingredienti

Dosi per 6 persone

Farina 00 200g

Yogurt 125g

Fecola di patate (o amido di mais) 50g

Uova 3

Zucchero 150g

Lievito per dolci 1 bustina

Olio di semi 100g

Difficoltà: molto facile

Preparazione della torta allo yogurt

Per preparare la torta allo yogurt per prima cosa si devono separare i tuorli dagli albumi. Montare a neve quest'ultimi e tenerli da parte.

In una ciotola aggiungere i tuorli e utilizzare le fruste elettriche per renderli chiari e spumosi. A questo punto unire anche l'olio di semi e lo yogurt bianco e mescolare il tutto per alcuni minuti. Un po' alla volta aggiungere la fecola di patate e la farina. Amalgamare per bene tutto il composto. Unire la bustina di lievito e continuare a mescolare l'impasto.

Per ultimi incorporare gli albumi montati a neve e mescolare dal basso verso l'alto, per non fare smontare il composto. Prendere uno stampo imburrato o con carta da forno e versare il composto. Con una spatola o un cucchiaio livellare la superfice della torta. Cuocere il dolce in forno statico preriscaldato a 180° per circa 40 minuti. Fare sempre la prova dello stecchino, se quest'ultimo uscirà pulito la torta sarà pronta.

Una volta cotta fare raffreddare la torta e spolverizzare con lo zucchero a velo. Servire e gustare la torta allo yogurt con la famiglia o gli ospiti. Il dolce può essere conservato per due giorni a temperatura ambiente sotto a una campana di vetro o coperta da una pellicola trasparente. Invece la congelazione è sconsigliata. Il momento per preparare questo dolce è finalmente arrivato, per dei momenti molto più spensierati.