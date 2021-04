Le tigelle, o crescentine modenesi, sono dei prodotti da forno di origine antichissima. Si possono trovare più frequentemente nelle zone montane dell'Emilia Romagna, ma in questo ultimo ventennio sono entrate a far parte di una catena di fast food che le ha rilanciate e fatte conoscere in tutta Italia. Sono chiamate anche Crescentine in riferimento al fatto che quando l'impasto viene lavorato subisce un 'incremento e cresce. In tutta Italia, però, si conoscono con il nome di Tigelle, dal nome dei dischi di terracotta che venivano impiegati per dare la forma a questo panino insolito.

Un caratteristica fondamentale delle Tigelle farcite è rappresentato dalla loro ripieno. La farcia tradizionale è con il caratteristico lardo, ma nel corso degli anni le massaie si sono sbizzarrite in diverse varianti, con verdure e formaggi ad esempio. Anticamente si potevano arrostire i dischi di pasta su altrettanti dischi di argilla unti di strutto. I Tigelli si mettevano nel camino e i dischi di pasta si arrostivano al calore delle braci. Queste focaccine si servono tagliate a metà orizzontalmente e farcite con un ripieno di lardo tritato con aglio e rosmarino. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più originale e di facile esecuzione.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 45 minuti più il tempo per la lievitazione

Tempo di cottura 10 minuti.

500 gr di farina

30 gr di lievito di birra

75 gr di strutto

75 gr di lardo

1 rametto di rosmarino

1 spicchio di aglio

olio o strutto per friggere

sale

Preparazione

Per prima cosa, impastare la farina con un cucchiaio di sale e lievito sbriciolato e sciolto in poca acqua tiepida; aggiungere altra acqua in modo da ottenere una pasta liscia e omogenea.

Raccogliere la pasta a palla e lasciarla lievitare in un luogo tiepido e coperta per circa 1 ora. Stendere la pasta in una sfoglia dello spessore di 3 millimetri e ricavarne dei dischi di 10 centimetri di diametro. Pestare in un mortaio il lardo con le foglioline di rosmarino e lo spicchio di aglio. Friggere i dischi di pasta, pochi alla volta, in abbondante olio o strutto bollente e scolarli, con la paletta dei fritti, su una carta assorbente in modo che perdano il grasso in eccesso.

Tagliarli poi a metà orizzontalmente e stendere su una metà dei dischi il pesto di lardo e aromi. Ricomporre le Tigelle appoggiandovi sopra i rimanenti dischi; si avranno così dei sandwiches. Devono essere consumati ancora caldi oppure a temperatura ambiente, per non sciupare la fragranza e la consistenza, delle focaccine stesse.