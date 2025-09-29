Le triglie in agrodolce sono un delizioso piatto di pesce servito con prugne e mandorle, ottimo per una cena importante oppure per il classico pranzo della domenica in famiglia.

Questa ricetta deriva dal culto di Santa Ildegarda, una suora di origine tedesca vissuta nel XII secolo che apparteneva alla congregazione dei Benedettini. La religiosa consigliava di cucinare il pesce con delicatezza e con le dovute accortezze, senza esagerare nella cottura.

Le triglie servite con le prugne e le mandorle in agrodolce rappresentano un piatto davvero raffinato.

Sono ottime da servire a un vino bianco Inzolia di Sicilia: le note fruttate di questo elisir mitigheranno il sapore delle prugne, apportando armonia al palato.

Di questa leccornia esistono parecchie varianti: di seguito andiamo a proporre la versione più semplice d eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per quattro persone

Tempo di preparazione 40 minuti

Tempo di cottura 20 minuti

Due triglie di circa 200 grammi ciascuna

Due cipolle bionde

Due prugne

200 grammi di mandorle spellate

50 grammi di uvetta

Due chiodi di garofano

Un bicchiere di vino bianco

olio di semi per friggere

zafferano

cannella

aceto bianco

prezzemolo fresco

sale

pepe

Preparazione

Per prima cosa bisogna prendere le triglie e pulirle sotto l'acqua corrente: poi occorre asciugarle e tuffarle nell'olio bollente per friggerle.

Quando i pesci saranno ben dorati e cotti a puntino, sarà il momento di scolarli su carta assorbente e tenerli da parte.

Nello stesso olio della frittura di pesce bisogna poi far rosolare le cipolle, le mandorle pulite e mondate precedentemente. Aggiungere le prugne lavate e tagliate in piccoli pezzi e l'uva passa. Friggere per qualche minuto e aggiungere lo zafferano e infine i chiodi di garofano.

Aggiungere poi le spezie e lasciare sobbollire e lasciare insaporire tutto. Alla fine addizionare il prezzemolo fresco tritato, spegnere il fuoco e lasciare insaporire, per circa 10 minuti e tenere da parte. Adagiare le triglie separatamente su dei piatti da portata e aggiungere la salsa tiepida. Lasciar insaporire per qualche altro minuto e servire la pietanza accompagnata con dei panini all'aglio, o con delle fette di pane fritte e spennellate di aglio, oppure con cipolla tritata in agrodolce.

È consigliabile di non aggiungere alla pietanza della maionese o altre salse da accompagnamento, poiché priverebbero le triglie del loro sapore caratteristico.