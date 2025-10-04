La pizza Argentina è una ricetta originaria dell'Italia e più precisamente dal monastero Santissima Annunziata di Jesi, in provincia di Ancona. Infatti Argentina non è riferito al nome della nazione, bensì a quello della fornaia che ideò questa leccornia: la proprietaria del forno di paese fornì alle monache indicazioni esaustive su come preparare questa focaccia-pizza molto particolare.

Gli ingredienti principali sono ricotta, Parmigiano stagionato e pomodori ciliegino. L'impasto contiene anche dello strutto, che conferisce maggiore fragranza.

Questa pizza è ottima da abbinare a una birra Lager italiana, a bassa fermentazione, chiara e dal sapore intenso. Essa renderà il sapore della focaccia ancora più gustoso esaltandone le note friabili e apportando freschezza al palato.

Di questa ricetta esistono parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 10 minuti

Tempo di cottura 20 minuti

Un chilogrammo di farina tipo 0

13 uova

Tre tuorli

150 grammi di parmigiano stagionato

1/2 chilogrammo di fontina

100 grammi di strutto

75 grammi di ricotta

25 grammi di lievito di birra

20 pomodorini ciliegia

olio di oliva extra-vergine

sale e pepe

Preparazione

Per prima cosa sciogliere il lievito di birra in 100 grammi di acqua e pochissima farina.

In una ciotola sbattere le uova, incorporare la farina e il lievito. Mescolare poi tutti gli ingredienti, aggiungendo lo strutto e il parmigiano e continuare a rimischiare tutto l'impasto. Aggiungere olio, sale e pepe e la ricotta. Trasferire l'impasto sulla spianatoia e amalgamare bene gli ingredienti. Lasciare riposare il composto coperto da un canovaccio per circa due ore, controllando di tanto in tanto la lievitazione. Il tempo di lievitazione è molto soggettivo, chiaramente più l'impasto aumenterà di volume e più sarà morbido in cottura. Trascorso il tempo, bisogna prendere dell'olio di oliva e stenderlo su una teglia rettangolare abbastanza capiente. Cospargere l'impasto con metà della fontina, i pomodorini e passare nel forno a 200 gradi in modalità pizza per 20 minuti circa.

A metà cottura bisogna aggiungere il resto della fontina, un filo di olio e rimettere in forno. Trascorso il tempo rimanente, togliere la pizza dal forno e aggiungere un po' di olio di oliva. Servire ben calda ai commensali.