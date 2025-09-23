La zuppa castigliana è una ricetta povera di origine spagnola e più precisamente della regione della Castiglia, nota anche per la produzione di grano, di pane e del prosciutto crudo "Serrano". Questa ricetta valorizza l'usanza di non buttare mai il pane: eventualità che secondo la tradizione rappresenterebbe un peccato. Si tratta di una pietanza sostanziosa, anticamente veniva proposta ai pellegrini in viaggio verso i santuari. È al giorno d'oggi ottima anche come piatto unico.

Eccellente da abbinare a un vino rosso corposo come un Gutturnio Doc, proveniente dalle campagne e dai colli del piacentino, il quale apporterà freschezza al palato, compensando il sapore robusto del prosciutto.

Di questa ricetta esistono parecchie varianti, di seguito andiamo a presentare la versione più semplice da seguire e di sicuro effetto.

Gli ingredienti della ricetta

Quantitativi per quattro persone

Tempo di preparazione 10 minuti

Tempo di cottura 20 minuti

150 grammi di pane raffermo

100 grammi di prosciutto crudo tipo Serrano

100 grammi di olio extravergine di oliva

Un cucchiaio di paprica dolce

Tre spicchi di aglio

Un decilitro di brodo

Quattro uova grandi

Il procedimento di preparazione della zuppa

Per prima cosa bisogna prendere una ciotola di coccio (caratteristica della zona castigliana ma anche del Sud Italia) e far fondere l'olio con l'aglio tagliato a fettine molto sottili. Aggiungere poi le fettine di prosciutto crudo, tagliate in maniera non troppo sottile.

Poi occorre far dorare il prosciutto e aggiungere le fette di pane tagliate a fette (spesse circa tre o quattro centimetri di diametro). Friggere tutto a fiamma vivace per qualche minuto, poi aggiungere la paprica dolce e il brodo. Portare il brodo a bollore e aggiustare di sale a piacere. Appena il pane sarà abbastanza morbido, sarà possibile versare la zuppa all'interno di ciotole di coccio mono porzione: immediatamente bisogna rompere l'uovo, uno per ogni ciotola e lasciarlo cuocere con il calore stesso della zuppa. In alternativa è possibile adagiare le ciotole di coccio nel forno per qualche minuto, in modo da avere una cottura più forte. Sfornare poi le ciotole, aggiungere un filo di olio a crudo e servire ben caldo.

A parte, inoltre, è possibile servire a piacere anche dei crostini di pane all'olio, da aggiungere in maniera facoltativa per dare una consistenza più corposa al piatto.