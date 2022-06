Galette è il termine usato nella cucina francese per indicare una qualsiasi torta salata di forma di solito tonda a più strati. Nel caso della galette bretone si tratta di un pancake a base di grano saraceno solitamente condito con un ripieno salato. La composizione di questa pietanza - infatti - varia a seconda della città di provenienza . Esistono varianti di questa leccornia condite con al carne oppure con le verdure. Si tratta di una ricetta internazionale di origine assai antica, che solo nel secolo scorso ha avuto una diffusione quasi mondiale.

La ricetta che andiamo a proporre è una versione vegetariana della più tradizionale parigina. Essa viene preparata con strati di purea di verdure diversi alternate a piccole frittate. In questo modo viene garantita la morbidezza del piatto ed esaltato la delicatezza di sapori al palato. Questo delizioso miscuglio è facile da abbinare a un vino Cidre brut di mele, che esalterà la composizione di verdure permettendo un gradevole connubio di note fresche e soavi. È un leggero spumante di mele soffici e delicato allo stesso tempo. Di questo piatto ne esistono davvero svariate versioni. Qui di seguito andiamo a proporre quella più sfiziosa e semplice da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per 4 - 6 persone

Tempo di preparazione 10 minuti

Tempo di cottura 1 ora

7 frittelle o crepes di 18 cm di diametro

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

burro per ungere la teglia

basilico fresco per guarnire

Per il ripieno di finocchi

450 gr di finocchi tagliati a fette

25 gr di burro

50 gr di parmigiano grattugiato

sale e pepe nero macinato

Per il ripieno di spinaci

2 cucchiai di olio d'oliva

1 cipolla piccola tagliata fine

1 spicchio di aglio schiacciato

230 gr di spinaci surgelati, scongelati e sgocciolato

1/2 cucchiaio di noce moscata grattugiata

pepe nero macinato

Per il ripieno di pomodoro

1 cipolla tritata

1 spicchio di aglio schiacciato

2 cucchiai di olio di oliva

450 gr di pomodori, pelati privati dei semi e tritati

3 coste di sedano tritate

2 cucchiaio di basilico tritato

1 cucchiaio di passato di pomodoro

Preparazione

Per prima cosa preparare i ripieni.

Per il ripieno di finocchi, sbollentare i finocchi per cinque minuti in acqua bollente; scolarli bene. Far fondere il burro in un tegame e aggiungere i finocchi. Cuocerli coperti per cinque minuti, finché saranno morbidi. Ridurli in purea e aggiungere il parmigiano, il sale e il pepe e tenerli da parte. Se la purea non è abbastanza asciutta farla asciugare al fuoco prima di aggiungere il parmigiano.

Preriscaldare il forno a 180 gradi. Preparare il ripieno di spinaci: scaldare l'olio in una padella per fritti, unire la cipolla e l'aglio e far appassire. Aggiungere gli spinaci, la noce moscata e il pepe e lasciar cuocere per 5 - 8 minuti; tenere poi da parte. Per ultimo preparare il ripieno di pomodoro. Friggere a fiamma bassa la cipolla e l'aglio nell'olio per 3 - 4 minuti.

Aggiungere i pomodori, il sedano , il basilico, il passato di pomodoro sale e pepe. Lasciare cuocere coperto per 10 - 15 minuti. Tenere da parte. Ungere uno stampo di 18 centimetri di diametro a cerniera. Disporvi sopra una frittata sul fondo e versarvi sopra uno dei tre ripieni. Continuando alternando frittate e ripieni, tenendo da parte un po' di salsa di pomidoro. Cospargere la sommità con un po' di parmigiano grattugiato e passare in forno per 15 - 20 minuti. Sfornare la galette e guarnirla con un po' di basilico. Servirla ben calda.