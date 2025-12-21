Pia riesumerà il corpo di Jana e tornerà a La Promessa sconvolta nelle prossime puntate: "La sua pelle era tutta blu, comprese unghie e lingua", dirà a Curro.

Le anticipazioni rivelano che Pia aiuterà Curro a scoprire la verità sulla morte di Jana. Dal corpo apparirà chiaro che la ragazza è stata avvelenata, ma adesso Curro dovrà capire come e soprattutto chi ha commesso questo terribile reato.

Una nuova verità emergerà a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano nuovi colpi di scena dopo la morte di Jana. Curro non si accontenterà dell'arresto di Cruz e sarà convinto che sua zia sia innocente.

Il ragazzo parlerà dei suoi dubbi solo a Ramona e a Pia, chiedendo loro di aiutarlo a scoprire la verità sulla morte di sua sorella e incastrare il vero colpevole. Curro non potrà fare a meno di ripensare al risveglio di Jana che scuoteva la testa dicendo che non era stata Cruz a colpirla. Il ragazzo, inoltre, sarà sicuro che qualcuno abbia agito in un secondo momento avvelenando sua sorella quando era in ripresa. Anche in questo caso, Curro escluderà Cruz visto che era stata rinchiusa nella stanza da Burdina. Pia ascolterà i pensieri di Curro e concorderà con lui che più di qualcosa non quadra. La donna si offrirà di aiutare il ragazzo con tutte le sue forze e arriverà a fare qualcosa che mai avrebbe immaginato: riesumare il corpo di Jana.

Pia si farà coraggio per andare sulla tomba della sua cara amica e per lei non sarà affatto facile, tanto che chiederà a un ragazzo di aiutarla a fare tutto. Dopo aver rivisto il corpo di Jana, Pia tornerà a La Promessa fuori di sé.

Il racconto agghiacciante di Pia farà tremare Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa emergerà un'altra verità che rimetterà tutto in discussione. Pia racconterà a Curro tutto quello che è accaduto quella notte: "Non ho mai provato niente del genere", dirà la donna in forte stato di agitazione. Il ragazzo rimprovererà la sua amica per non avergli chiesto di aiutarla, ma lei gli dirà che la parte peggiore non è stata dissotterrare il corpo, ma vedere di nuovo Jana.

"Avevi ragione", dirà Pia, "Jana era esattamente come l'abbiamo sotterrata, tranne che per un particolare: la sua pelle era tutta blu, comprese le unghie e la lingua". La nuova realtà farà tremare Curro che dovrà subito contenersi per l'arrivo di Romulo.

La crisi di Alonso e l'addio doloroso di Jana

Nelle puntate in onda in Italia, a La Promessa è in atto un cambiamento senza precedenti. Jana è morta tra le braccia di Manuel e Cruz è stata portata in carcere come responsabile del suo omicidio. La marchesa ha gridato la sua innocenza fino all'ultimo, ma tutto è stato inutile: la sua vita finirà dietro le sbarre. Il commosso addio per Jana ha avvolto il palazzo di una grande tristezza: Maria, Manuel e Curro non riescono ad immaginare il loro futuro senza la ragazza. Alonso è in forte crisi perché sa che l'arresto di Cruz porterà nuovi guai ed è anche consapevole che la sua famiglia è distrutta per sempre.