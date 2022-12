Tra due settimane circa è già natale. In una cena sontuosa e ricca come quella del pranzo di natalizio non possono mancare mai antipasti ricchi, golosi e sfiziosi. La classica tartina da party è molto diffusa in tutte le culture dell'occidente. In genere ogni paese si sbizzarrisce a crearne sempre di nuove per fare bella figura con i commensali. Gli ingredienti possono essere a piacere di carne, salse e verdure in quantità. Le tartine arlecchino, rappresentano uno stuzzicante antipasto da proporre per le cene sontuose e per le feste. Si tratta di un delicato intermezzo culinario a base di pane Carrè e condito con diversi ingredienti, che volendo possono essere sostituiti con del Patè di prosciutto oppure a piacere con del fegato D'oca.

Il pane Carrè volendo può essere preparato in casa, ma bisogna ricordare che dovrà essere cotto almeno un paio di giorni perché la mollica dovrà presentarsi piuttosto compatta. Questa leccornia è facilmente abitabile ad un rosso leggero, oppure ad un bianco leggero come: il Colli di Faenza Bianco Doc che esalterà il gusto della tartina senza appesantire il palato. Di questa leccornia ne esistono davvero molte varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più sfiziosa ed gustosa al palato.

Ingredienti

Quantitativi per per 6 persone

Tempo di preparazione 1 ora e trenta minuti, più il tempo in frigo

1 pane Carrè intero

300 gr di burro

1 cucchiaio di prezzemolo tritato finemente

100 gr di salmone affumicato

1 scatoletta di tonno sott'olio

1 tubetto di pasta di acciughe

1 cucchiaio di senape dolce

1 cucchiaio di pasta di olive

1 limone

2 tuorli di uovo sodo

cognac

sale e pepe

Preparazione

Per prima cosa togliere il burro dal frigorifero un'ora prima di usarlo.

Metterlo in una terrina e unire un pizzico di sale, e pepe e montarlo a crema lavorando con un cucchiaio di legno. Dividerlo in parti uguali e ad uno aggiungere il prezzemolo, alla seconda il salmone passato al setaccio, e alla terza il tonno passato al setaccio e unito ad un pò di pasta di acciughe. Unire alla quarta parte la senape mescolata alla pasta di olive e ad un pò di succo di limone e all'ultimo ai tuorli di uovo sodo passato al setaccio insaporiti con qualche goccia di Cognac.

Tagliare la crosta del pane e dividerla per lungo in sei fette usando il coltello a lama seghettata. Appoggiare la prima fetta sul tagliere e stendervi il burro alle uova, sistemarvi la seconda fetta e farcire con il burro al salmone, continuare alternando i burri opposti al pane. Ricomporre il pane avvolgendolo ben stretto in un di foglio di carta oleata e porlo in frigorifero per qualche ora .

E' preferibile preparare questo antipasto un giorno prima. Al momento di gustare l'antipasto eliminare la carta, pareggiare il pane tutt'attorno e tagliarle a fette di un centimetro circa. Servire freddo.