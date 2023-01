La cucina britannica è ricca di proposte gastronomiche opulente a base di carne e cacciagione, molto rinomata e degustata in tutto il mondo.

I mini tortini di carne e rognone rappresentano in pieno lo stile British: sono dei morbidi fagotti di pasta sfoglia conditi con un invitante ripieno di carne. Si tratta di un piatto ideale per le grandi occasioni, bello alla vista e molto saporito. Secondo la tradizione, nei secoli scorsi, le donne inglesi servivano questa pietanza ai guerrieri che tornavano dalle battaglie.

Si tratta di una vivanda assai nutriente e gustosa, facile da preparare e ottima da conservare in frigo per qualche giorno.

La pasta sfoglia friabile permette al ripieno di restare succulento e morbido: il suo sapore rimane inalterato anche quando si raffredda.

Un vino da abbinare a questa leccornia è un dolcetto d'alba Doc: le note fruttate di questo dolce elisir di esalteranno quelle sapide della carne, inebriando il palato e addolcendo i sensi.

Di questa leccornia esistono davvero parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la ricetta più sfiziosa e più facile da preparare.

Ingredienti

Quantitativi per 8 persone

Tempo di preparazione 1 ora e 1/2

Tempo di cottura 2 ore e 45 minuti

700 gr di carne magra di manzo da stufato tagliata a pezzetti

230 gr di rognone di manzo , mondati e tagliati a fettine

olio o sugo di arrosto per friggere

1 cipolla tritata

100 gr di funghi a fettine

25 gr di farina più un poco per spolverizzare la placca

3 dl e 1/2 di brodo di manzo

1 cucchiaio di passato di pomodoro

sale e pepe nero macinato

450 gr di pasta sfoglia ( anche surgelata)

1 uovo sbattuto

25 gr di burro

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

crescione per guarnire

Preparazione

Per prima cosa occorre preriscaldare il forno a 200 gradi.

Far rosolare nell'olio o nel sugo la carne di manzo e poi il rognone, in modo che prendano colore. In seguito occorre mettere la carne ben colorita in una ciotola. Fare imbiondire la cipolla nella casseruola, aggiungere i funghi e farli cuocere per 3 - 4 minuti.

In seguito è necessario aggiungere la farina, il brodo e il passato di pomodoro.

Portare a ebollizione mescolando. Rimettere in casseruola la carne con il sugo raccolto nella ciotola, salare pepare e mettere il coperchio. Fare sobbollire per circa due ore, finché la carne sarà tenera. Toglierla dal fuoco e farla raffreddare. Versare il sugo, passandolo al colino in un tegamino. Porre la carne in frigorifero.

A questo punto è il momento di stendere la pasta in una sfoglia sottile e ritagliare da questa 8 ovali lunghi circa 13 centimetri e larghi 9. Ritagliare poi altri 8 ovali di un centimetro e mezzo più grandi. Disporre gli ovali più piccoli in una placca infarinata. Bagnare la carne con un po' del sugo freddo, farne 8 porzioni e metterlo al centro degli ovali. Spennellare i bordi della pasta con l'uovo e coprire con gli ovali più grandi, sigillando bene i bordi e decorarli con il dorso di un coltello. Praticare delle incisioni su ciascun piccolo tortino. Decorare la superficie con ritagli di pasta sfoglia. Spennellare con l'uovo sbattuto e passare in forno per 30 minuti.

In seguito occorre portare a ebollizione il sugo rimasto nel tegamino e aggiungere burro e prezzemolo. Infine è il momento di versarlo in una salsiera e portarlo in tavola insieme a quello guarnito con il crescione.